Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Гендиректор: В ближайшие 6-7 лет банки могут направить более 2 млрд манатов на "зеленые проекты"

    Финансы
    • 03 октября, 2025
    • 17:43
    Гендиректор: В ближайшие 6-7 лет банки могут направить более 2 млрд манатов на зеленые проекты

    Выделенные в первой половине этого года "зеленые" кредиты на сумму 300 млн манатов на "зеленые проекты" свидетельствуют, что банковский сектор сможет направить более 2 млрд манатов на "зеленые проекты" в ближайшие 6-7 лет.

    Об этом сказал в интервью Report главный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Шахин Махмудзаде.

    "В прошлом году накануне COP29 банковский сектор объявил о планировании инвестиций в "зеленые финансы" в размере 2 млрд манатов.

    В настоящее время в банках усовершенствованы стандарты андеррайтинга по "зеленому финансированию", а принципы ESG стали неотъемлемой частью как стратегических, так и бизнес, и операционных решений. Регулирование, соответствующее рыночным реалиям, окажет серьезную поддержку банковскому сектору в достижении поставленных целей", - отметил Махмудзаде.

    Он считает, что увеличение "зеленого финансирования" укрепляет устойчивость банков к ESG-рискам: "Больше "зеленых инвестиций" означает, что ESG-риски снижаются, что повышает качество портфелей и снижает вероятность реализации рисков. Следовательно, "зеленое финансирование" имеет важное значение как с точки зрения диверсификации рисков, так и их снижения".

    Махмудзаде подчеркнул, что иностранные инвесторы уже хотят видеть наличие элементов ESG в условиях андеррайтинга при инвестировании в финансовый сектор Азербайджана: "Все основные игроки, действующие в банковском секторе, пытаются использовать эти критерии при работе с иностранными партнерами. Это не только особенность Азербайджана, это новая реальность и в других странах. Просто банковский сектор Азербайджана также не остается в стороне от этого процесса".

    Полный текст интервью доступен по ссылке.

    ЦБА зеленые кредиты зеленые проекты
    Baş direktor: "Bankların qarşıdakı 6–7 ildə 2 milyard manatdan çox vəsaiti "yaşıl layihə"lərə yönəltməsi realdır"

    Последние новости

    18:05

    В Женеве во время пропалестинского протеста пострадали пять полицейских

    Другие страны
    18:04

    Азербайджанские банки списали около 57 млн манатов неработающих кредитов в I полугодии

    Финансы
    17:59

    В азербайджанских банках имеются неработающие кредиты на сумму около 800 млн манатов

    Финансы
    17:56

    Четверо граждан Азербайджана, включая военного, обвиняются в госизмене

    Происшествия
    17:51

    Определен бронзовый призер соревнований по футболу на III Играх СНГ

    Индивидуальные
    17:45

    Эрдоган поздравил страны ОТГ с 16-ой годовщиной подписания Нахчыванского соглашения

    В регионе
    17:44

    Архиепископ Аджапахян приговорен к двум годам лишения свободы

    В регионе
    17:43

    Гендиректор: В ближайшие 6-7 лет банки могут направить более 2 млрд манатов на "зеленые проекты"

    Финансы
    17:40

    Резиденты промпарков Азербайджана сэкономили 525 млн манатов

    Промышленность
    Лента новостей