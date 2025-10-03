Гендиректор: В ближайшие 6-7 лет банки могут направить более 2 млрд манатов на "зеленые проекты"

Выделенные в первой половине этого года "зеленые" кредиты на сумму 300 млн манатов на "зеленые проекты" свидетельствуют, что банковский сектор сможет направить более 2 млрд манатов на "зеленые проекты" в ближайшие 6-7 лет.

Об этом сказал в интервью Report главный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Шахин Махмудзаде.

"В прошлом году накануне COP29 банковский сектор объявил о планировании инвестиций в "зеленые финансы" в размере 2 млрд манатов.

В настоящее время в банках усовершенствованы стандарты андеррайтинга по "зеленому финансированию", а принципы ESG стали неотъемлемой частью как стратегических, так и бизнес, и операционных решений. Регулирование, соответствующее рыночным реалиям, окажет серьезную поддержку банковскому сектору в достижении поставленных целей", - отметил Махмудзаде.

Он считает, что увеличение "зеленого финансирования" укрепляет устойчивость банков к ESG-рискам: "Больше "зеленых инвестиций" означает, что ESG-риски снижаются, что повышает качество портфелей и снижает вероятность реализации рисков. Следовательно, "зеленое финансирование" имеет важное значение как с точки зрения диверсификации рисков, так и их снижения".

Махмудзаде подчеркнул, что иностранные инвесторы уже хотят видеть наличие элементов ESG в условиях андеррайтинга при инвестировании в финансовый сектор Азербайджана: "Все основные игроки, действующие в банковском секторе, пытаются использовать эти критерии при работе с иностранными партнерами. Это не только особенность Азербайджана, это новая реальность и в других странах. Просто банковский сектор Азербайджана также не остается в стороне от этого процесса".

Полный текст интервью доступен по ссылке.