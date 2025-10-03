Шахин Махмудзаде: ЦБА внедрит систему надзора за "зеленым камуфляжем" - ИНТЕРВЬЮ

Тема зеленого финансирования занимает все более важное место в мировой финансовой повестке. На фоне вызовов, связанных с изменением климата, для банковского сектора стратегическое значение приобретают управление экологическими, социальными и управленческими (ESG) рисками, а также развитие инструментов устойчивого финансирования.

Азербайджан выступает с новыми инициативами в этом направлении, активно расширяет участие на международных платформах и ставит цель увеличить долю зеленого финансирования в банковском секторе.

Генеральный директор Центрального банка Азербайджана Шахин Махмудзаде в интервью Report рассказал о стратегии зеленого финансирования, целях банковского сектора на ближайшие годы, управлении рисками и перспективах международного сотрудничества.

- Какую дорожную карту реализует Центральный банк для развития зеленого финансирования в банковском секторе Азербайджана?

- Центральный банк Азербайджана в 2023 году утвердил Дорожную карту по устойчивому финансированию и ежегодно публикует отдельный отчет о ее реализации. Документ включает четыре ключевых направления. Первое - развитие человеческого и инфраструктурного капитала, то есть укрепление ресурсов и компетенций в финансовом секторе. Второе - устранение регуляторных пробелов путем внесения изменений в правила и законодательство. Наиболее значимые результаты в прошлом году были достигнуты именно в этой сфере.

Третье направление - управление рисками, которое охватывает интеграцию ESG-рисков в систему риск-менеджмента, проведение стресс-тестов, внедрение цифровых решений и оценку потенциальных потерь для финансового сектора. Четвертое - усиление рыночной дисциплины за счет внедрения стандартов раскрытия информации и прозрачной отчетности для общественности.

В рамках этих направлений предусмотрена реализация ряда проектов в течение трех лет. В конце следующего года будет представлен новый этап - "Дорожная карта 2.0". Этот этап в основном будет охватывать совершенствование существующей базы.

- Банковский сектор Азербайджана планирует направить около 10% кредитного портфеля на зеленые проекты в течение шести лет. Насколько реально достижение этой цели?

- Согласно устойчивой дорожной карте, ответственность за реализацию задач лежит не только на Центральном банке, но и на Ассоциации банков Азербайджана и других финансовых объединениях. В прошлом году, накануне COP29, банковский сектор объявил о планах инвестировать 2 млрд манатов в зеленое финансирование. Согласно последним данным, в первой половине текущего года уже выдано зеленых кредитов на сумму около 300 млн манатов.

Сегодня в банках совершенствуются стандарты андеррайтинга для зеленого финансирования, а принципы ESG стали неотъемлемой частью стратегических, бизнес- и операционных решений. Регулирование, учитывающее рыночные реалии, окажет серьезную поддержку в достижении намеченных задач. Выделения 300 млн манатов в первой половине года подтверждает, что банковский сектор способен направить более 2 млрд манатов на зеленые проекты в течение ближайших шести–семи лет.

- Какие стимулы, например налоговые льготы, государственные гарантии или льготные кредитные линии, предусмотрены для достижения этих целей?

- Неверно сводить разговор исключительно к льготам. Главный вопрос заключается в том, чтобы ESG-риски не создавали рисков для сектора. Поэтому задача Центрального банка - внедрить требования по грамотному планированию капитала и контролировать учет рисков.

Поскольку ESG-риски по сути не отличаются от других видов рисков, ЦБА применяет к ним пруденциальные требования. Это может выражаться в различных формах: требования к структуре капитала, стимулирующие механизмы для определенных видов деятельности или дополнительные пруденциальные нормы. Таким образом, речь идет не о прямых стимулах, а о том, что ESG-риски должны находиться под жестким контролем, а за митигацию рисков нести ответственность обязан финансовый сектор.

- Как оцениваются потенциальные воздействия климатических изменений и экологических рисков на финансовую стабильность?

- Особенность ESG-рисков в том, что они в большей степени косвенно влияют на финансовую стабильность. Если кредитные, процентные, валютные или риски ликвидности могут проявиться в краткосрочной перспективе, то ESG-риски обычно реализуются в течение 15–20 лет и требуют долгосрочного планирования капитала.

Например, снижение реальной стоимости залога или падение доходов компаний из-за уменьшения спроса на их продукцию повышает кредитный риск. Изменения в цене облигаций и других финансовых инструментов компаний, игнорирующих ESG-факторы, могут усилить процентные риски. Таким образом, ключевая особенность ESG-рисков заключается в их косвенном и долгосрочном воздействии. При этом они столь же значимы для финансовой стабильности, как и другие виды рисков.

- Как увеличение зеленого финансирования может повлиять на диверсификацию рисков в банковском секторе?

- Рост зеленого финансирования повышает устойчивость банков к ESG-рискам. Увеличение объема зеленых инвестиций снижает вероятность возникновения ESG-рисков, улучшает качество кредитных портфелей и укрепляет финансовую стабильность. Таким образом, зеленое финансирование играет ключевую роль как в диверсификации рисков, так и в их снижении.

- На каком уровне находится интерес иностранных инвесторов к инициативам зеленого финансирования банковского сектора Азербайджана?

- Иностранные инвесторы при работе с финансовым сектором Азербайджана уже хотят видеть ESG-элементы в условиях андеррайтинга. Все ведущие банки стремятся учитывать эти критерии в сотрудничестве с зарубежными партнерами. Это не уникальная ситуация для Азербайджана - аналогичные требования действуют и в других странах, и наш банковский сектор также активно включен в этот процесс.

- Какие контрольные механизмы разрабатывает Центральный банк для предотвращения рисков зеленого отмывания (greenwashing)?

- В Центральном банке формируются специальные механизмы проверки, позволяющие определить, действительно ли кредитные продукты относятся к категории зеленых, а не носят формальный характер. Для этого реализуются программы по развитию человеческого капитала, сотрудники проходят международные тренинги. В рамках управления ESG-рисками отдельно будет оцениваться вероятность "зеленого камуфляжа", и при необходимости Центральный банк примет соответствующие меры.

- Какие шаги планируют предпринять азербайджанские банки для выхода на международные рынки зеленого финансирования?

- Центральный банк является членом Европейского фонда циркулярной биоэкономики (ECBF), и через эту платформу реализуются совместные проекты почти со 100 странами. Инициатива по гармонизации зеленых таксономий, начатая накануне COP29, будет представлена на новом этапе на COP30 в Бразилии.

Кроме того, планируется реализация совместных инициатив по зеленому финансированию среди тюркоязычных государств. Несмотря на то что эта сфера пока находится на ранней стадии развития и ESG-риски сохраняются, страны могут добиться коллективного прогресса, обмениваясь опытом. Центральный банк Азербайджана активно участвует в этом процессе как на региональном, так и на глобальном уровнях.

- Банки уже выпускают зеленые облигации. Рассматривается ли возможность применения других инструментов, например "зеленый" сукук?

- В настоящее время в Центральном банке ведется работа по созданию регулятивной базы для инструментов сукук. На первом этапе важно сформировать традиционный рынок сукук, и лишь после этого можно будет переходить к обсуждению зеленых сукук. Так как необходимая правовая и регулятивная база пока отсутствует, сейчас говорить о выпуске зеленых сукук преждевременно.