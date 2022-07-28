Газпромбанк назвал факторы стабилизации инфляции в Азербайджане

Рост потребительских цен в Азербайджане в июне продолжал ускоряться, но появились признаки стабилизации.

Рост потребительских цен в Азербайджане в июне продолжал ускоряться, но появились признаки стабилизации.

Как передает Report, об этом сообщила Гульнара Хайдаршина, заместитель начальника отдела исследований в российском Газпромбанке, главный экономист по странам СНГ.

«Инфляция в июне достигла 14,2% в годовом исчислении, увеличившись на 0,5 процентных пункта по сравнению с маем, в основном за счет усиления инфляционного давления в сегментах продуктов питания и услуг. Продовольственная инфляция в Азербайджане ускорилась до 20,6% за год, прибавив 0,4 процентных пункта по сравнению с маем», - отметила она.

По данным Госкомстата Азербайджана, инфляционное давление продолжается в сегментах кондитерских, хлебобулочных и макаронных изделий, мясной, масложировой и молочной продукции. При этом рост цен на продовольствие в июне значительно замедлился по сравнению с ростом на 1,8 процентных пункта, зафиксированным в мае, по всей видимости, из-за среди прочего, замедления инфляции в России (-1,2 процентных пункта по сравнению с майским показателем до 15,9% г/г), одного из ключевых поставщиков продуктов питания в Азербайджан.

«Мы также отмечаем признаки стабилизации непродовольственной инфляции, поддерживаемой стабильным обменным курсом маната, который является якорем макроэкономической стабильности в Азербайджане и поддерживается на уровне 1,7 манатов за доллар США. Кроме того, сказываются немонетарные меры борьбы с инфляцией, в том числе отмена ввозных пошлин на ряд социально импортируемых товаров. Инфляция в непродовольственном сегменте в июне умеренно ускорилась (+0,3 процентных пункта к маю до 7,4% г/г).

Ускорение инфляции в сфере услуг до 10,9% г/г (+0,6 процентных пункта), вероятно, связано с началом туристического сезона – первого после снятия большинства карантинных ограничений. Наиболее значительное ускорение роста тарифов наблюдалось в сегментах аренды жилья, общественного питания и транспортных услуг», - отметила Г. Хайдаршина.