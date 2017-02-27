Фунт стерлингов начал дешеветь

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Правительство Шотландии может призвать провести второй референдум о независимости страны в марте, когда правительство Великобритании официально запустит Brexit.

Как передает Report со ссылкой на Rambler News Service, об этом сообщает The Times.

Отмечается, что первый референдум о независимости Шотландии прошел в сентябре 2014 года. Тогда за то, чтобы остаться в составе Великобритании проголосовали 55% населения Шотландии. Первый министр Шотландии Никола Стерджен будет использовать начало процесса по Brexit для того, чтобы потребовать еще одного референдума, а правительство Великобритании готовится к такому событию. Премьер-министр может отклонить требование, однако такое решение может привести к конституционному кризису.

Напомним, что на состоявшемся 23 июня в Великобритании референдуме о статусе страны в ЕС победили сторонники выхода из состава союза. 51,9% граждан страны проголосовали за выход страны из Евросоюза, против высказались 48,1%. В то же время в Шотландии за то, чтобы остаться в составе ЕС, проголосовали 68% населения.

Фунт стерлингов подешевел на фоне новостей о референдуме в Шотландии. Сегодня, 27 февраля, курс фунта стерлингов по сравнению с пятницей снизился на 1,35% и составил 1,2400 USD/GBP. Отметим, что критической для пары доллар/фунт стерлингов может считаться отметка 1,20, после чего он может откатиться до 1,14 USD/GBP.