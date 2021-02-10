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Фондовые торги в США завершились разнонаправленно

Фондовые торги в США завершились разнонаправленно Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились разнонаправленным движением основных котировок.
Финансы
10 февраля 2021 г. 03:12
Фондовые торги в США завершились разнонаправленно

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились разнонаправленным движением основных котировок.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 9,93 пункта (0,03%), до 30 375,83 пункта. Индекс S&P 500 потерял 4,36 пункта (0,11%) и оказался на отметке 3 911,23 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 20,06 пункта (0,14%), до 14 007,70 пункта. Nasdaq в очередной раз за последнее время обновил максимум.

Нефть марки WTI подорожала - к 16:43 по времени Восточного побережья США (01:43 -бакинское время) цена поставок энергоносителя в марте повысилась на 0,36 (0,62%), до 58,33 долларов США.

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