Фондовые торги в США завершились разнонаправленно

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились разнонаправленным движением основных котировок.

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились разнонаправленным движением основных котировок.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 9,93 пункта (0,03%), до 30 375,83 пункта. Индекс S&P 500 потерял 4,36 пункта (0,11%) и оказался на отметке 3 911,23 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 20,06 пункта (0,14%), до 14 007,70 пункта. Nasdaq в очередной раз за последнее время обновил максимум.

Нефть марки WTI подорожала - к 16:43 по времени Восточного побережья США (01:43 -бакинское время) цена поставок энергоносителя в марте повысилась на 0,36 (0,62%), до 58,33 долларов США.