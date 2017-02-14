Фондовые индексы США обновили исторический рекорд

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Фондовые индексы в США вчера, 13 февраля, достигли новых исторических максимумов. Как передает Report, Dow-Jones прибавил 0,7% или 142,79 пункта – до 20 412,16 пункта, S&P 500 и Nasdaq - 0,52% до 2 328,22 и 5763,96 соответственно.

Отметим, что после того как индекс S&P 500 преодолел отметку 2324,22, совокупная капитализация компаний, охваченных индексом S&P, впервые превысила 20 трлн долларов. С момента президентских выборов, на которых победил Дональд Трамп, индекс прибавил около 9% на фоне ожиданий понижения налогов, наращивания инфраструктурных расходов и смягчения регулирования.

Вчера нового исторического максимума на закрытии достигли также акции Apple – они подорожали на 0,89% до 133,29 доллара. После публикации позитивной отчетности компании 31 января ее акции подорожали уже на 9,8%. В понедельник дополнительный стимул был придан им благоприятными оценками Goldman Sachs – аналитики банка повысили целевую цену акций Apple на следующие 12 месяцев до 150 долларов.