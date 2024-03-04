Фонд страхования вкладов увеличил прибыль

По состоянию на 1 января 2023 года активы Фонда страхования вкладов (ADIF) составили 566,499 млн манатов.

По состоянию на 1 января 2023 года активы Фонда страхования вкладов (ADIF) составили 566,499 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет Фонда, это на 14% больше, чем на 1 января 2022 года.

В 2022 году общие обязательства ADIF снизились на 11,3% - до 293,106 млн манатов, а обязательства по компенсационным выплатам - на 25%, составив 22,585 млн манатов.

Общий капитал Фонда увеличился на 64,4% - до 273,393 млн манатов.

ADIF завершил 2022 год с прибылью в размере 107,139 млн манатов. Это на 2,5% больше, чем в 2021 году.