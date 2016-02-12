​Фонд страхования вкладов привлечет у банков 17 млн. манатов

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) до конца марта привлечет у коммерческих банков страны дополнительные средства на сумму 17 млн. манатов.

Как передает Report, об этом сказал журналистам исполнительный директор ADIF Азад Джавадов.

Он отметил, что у банков могут быть собраны дополнительные средства: "Если возникнет необходимость, мы возьмем кредит у Центробанка и вернем его за счет привлеченных у банков средств. До конца квартала членские взносы составят 7 млн. манатов, 10 млн. манатов же может быть привлечено дополнительно".