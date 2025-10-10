Фонд страхования вкладов принял около 24 тыс. обращений за 9 месяцев
Финансы
- 10 октября, 2025
- 16:41
Фонд страхования вкладов в январе-сентябре текущего года рассмотрел 23 504 поступивших обращения.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Фонд.
Отмечается, что все обращения были проанализированы и исполнены.
"Быстрое реагирование на обращения и предоставление исчерпывающих ответов в соответствии с требованиями законодательства - в числе основных приоритетов деятельности Фонда", - добавили в учреждении.
