Фонд страхования вкладов принял около 24 тыс. обращений за 9 месяцев

Фонд страхования вкладов в январе-сентябре текущего года рассмотрел 23 504 поступивших обращения.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Фонд.

Отмечается, что все обращения были проанализированы и исполнены.

"Быстрое реагирование на обращения и предоставление исчерпывающих ответов в соответствии с требованиями законодательства - в числе основных приоритетов деятельности Фонда", - добавили в учреждении.