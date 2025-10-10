Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Фонд страхования вкладов принял около 24 тыс. обращений за 9 месяцев

    Финансы
    • 10 октября, 2025
    • 16:41
    Фонд страхования вкладов в январе-сентябре текущего года рассмотрел 23 504 поступивших обращения.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Фонд.

    Отмечается, что все обращения были проанализированы и исполнены.

    "Быстрое реагирование на обращения и предоставление исчерпывающих ответов в соответствии с требованиями законодательства - в числе основных приоритетов деятельности Фонда", - добавили в учреждении.

