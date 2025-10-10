İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Əmanətlərin Sığortalanması Fondu 9 ayda 24 minə yaxın müraciət qəbul edib

    Maliyyə
    • 10 oktyabr, 2025
    • 16:12
    Əmanətlərin Sığortalanması Fondu 9 ayda 24 minə yaxın müraciət qəbul edib

    Bu ilin yanvar–sentyabr aylarında Əmanətlərin Sığortalanması Fonduna 23 504 müraciət daxil olub və cavablandırılıb.

    "Report" bu barədə Fonda istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bütün müraciətlər mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğun qeydiyyata alınıb, təhlil edilib və icra olunub.

    "Vaxtında reaksiya, çeviklik və normativ-hüquqi aktların tələblərinə əsasən cavabların təqdim edilməsi Fondun şəffaflıq, hesabatlılıq və vətəndaş məmnunluğu istiqamətində fəaliyyətinin əsas prioritetlərindəndir", - deyə qurum bəyan edib.

    Əmanətlərin Sığortalanması Fondu Müraciət

    Son xəbərlər

    16:27

    Aydın Verdiyev: Biometrik sistemlərdə də müəyyən təhlükəsizlik zəiflikləri mövcuddur

    Daxili siyasət
    16:21

    Filippində sunami təhlükəsi elan edilib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    16:20

    Mehdiabadda 60 yaşlı kişinin öldürülməsi ilə bağlı cinayət işi başlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    16:15

    Bilalhəbaşi Nəzərov Azərbaycanın boks tarixinə düşüb

    Fərdi
    16:12

    Milli Məclisin növbəti plenar iclası oktyabrın 17-də keçiriləcək

    Milli Məclis
    16:12

    Əmanətlərin Sığortalanması Fondu 9 ayda 24 minə yaxın müraciət qəbul edib

    Maliyyə
    16:11

    Azərbaycan Kuboku: II təsnifat mərhələsinin bütün cütləri müəyyənləşib

    Futbol
    16:11
    Foto

    Mədəniyyət naziri Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edib

    Mədəniyyət siyasəti
    16:07

    İngiltərə Premyer Liqasında sentyabrın ən yaxşı baş məşqçisi müəyyənləşib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti