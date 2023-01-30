О нас

Фонд развития предпринимательства выбирает страховщика

Фонд развития предпринимательства выбирает страховщика Фонд развития предпринимательства при министерстве экономики объявил открытый тендер на медицинское страхование своих сотрудников.
Финансы
30 января 2023 г. 10:24
Фонд развития предпринимательства выбирает страховщика

Фонд развития предпринимательства при министерстве экономики объявил открытый тендер на медицинское страхование своих сотрудников.

Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 150 манатов.

Претенденты могут представить предварительные документы до 17:55 16 февраля, а тендерное предложение и банковскую гарантию до 1% от его стоимости - до 17:55 24 февраля, в административное здание учреждения, расположенное по адресу: г. Баку, Ясамальский район, ул. Аббаса Мирзы Шарифзаде, 172.

Предложения будут рассмотрены 27 февраля в 17:55 по указанному адресу.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Sahibkarlığın İnkişafı Fondu sığortaçı seçir

Самое важное

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Венгрию
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Венгрию
29 января 2023 г. 16:25
Ильхам Алиев подчеркнул важность прозрачного проведения расследования в связи с терактом против посольства в Тегеране
Ильхам Алиев подчеркнул важность прозрачного проведения расследования в связи с терактом против посольства в Тегеране
28 января 2023 г. 23:10
Ибрахим Раиси позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Ибрахим Раиси позвонил президенту Ильхаму Алиеву
28 января 2023 г. 22:58
Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с совершенным в Израиле терактом
Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с совершенным в Израиле терактом
28 января 2023 г. 22:53
Ильхам Алиев: Азербайджан осуждает все формы и проявления терроризма, независимо от мотивов
Ильхам Алиев: Азербайджан осуждает все формы и проявления терроризма, независимо от мотивов
28 января 2023 г. 22:47
Ицхак Герцог позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Ицхак Герцог позвонил президенту Ильхаму Алиеву
28 января 2023 г. 22:41
Президенты Азербайджана и Египта выступили с заявлениями для прессы
ФотоПрезиденты Азербайджана и Египта выступили с заявлениями для прессы
28 января 2023 г. 18:06
Президент Ильхам Алиев: Карабах остается неотъемлемой частью Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Карабах остается неотъемлемой частью Азербайджана
28 января 2023 г. 17:02
Президент: Состав Совета Безопасности ООН должен быть расширен
Президент: Состав Совета Безопасности ООН должен быть расширен
28 января 2023 г. 16:41
Состоялось подписание азербайджано-египетских документов
ФотоСостоялось подписание азербайджано-египетских документов
28 января 2023 г. 13:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi