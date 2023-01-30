Фонд развития предпринимательства выбирает страховщика

Фонд развития предпринимательства при министерстве экономики объявил открытый тендер на медицинское страхование своих сотрудников.

Фонд развития предпринимательства при министерстве экономики объявил открытый тендер на медицинское страхование своих сотрудников.

Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 150 манатов.

Претенденты могут представить предварительные документы до 17:55 16 февраля, а тендерное предложение и банковскую гарантию до 1% от его стоимости - до 17:55 24 февраля, в административное здание учреждения, расположенное по адресу: г. Баку, Ясамальский район, ул. Аббаса Мирзы Шарифзаде, 172.

Предложения будут рассмотрены 27 февраля в 17:55 по указанному адресу.