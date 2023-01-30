Фонд развития предпринимательства выбирает страховщика

Фонд развития предпринимательства при министерстве экономики объявил открытый тендер на медицинское страхование своих сотрудников.
Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 150 манатов.
Претенденты могут представить предварительные документы до 17:55 16 февраля, а тендерное предложение и банковскую гарантию до 1% от его стоимости - до 17:55 24 февраля, в административное здание учреждения, расположенное по адресу: г. Баку, Ясамальский район, ул. Аббаса Мирзы Шарифзаде, 172.
Предложения будут рассмотрены 27 февраля в 17:55 по указанному адресу.