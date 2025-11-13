Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Фонд развития бизнеса Азербайджана резко увеличил льготное кредитование

    Финансы
    • 13 ноября, 2025
    • 16:20
    Фонд развития бизнеса Азербайджана резко увеличил льготное кредитование

    В январе-октябре текущего года Фонд развития бизнеса Азербайджана выделил 290,4 млн манатов льготных кредитов на финансирование 5 355 проектов.

    Об этом Report сообщили в Фонде.

    Согласно информации, эти показатели соответственно на 54,3% и 13,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu güzəştli kreditləşməni kəskin artırıb
    Azerbaijan Business Development Fund boosts preferential lending

