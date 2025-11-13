Фонд развития бизнеса Азербайджана резко увеличил льготное кредитование

В январе-октябре текущего года Фонд развития бизнеса Азербайджана выделил 290,4 млн манатов льготных кредитов на финансирование 5 355 проектов.

Об этом Report сообщили в Фонде.

Согласно информации, эти показатели соответственно на 54,3% и 13,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.