Фонд развития бизнеса Азербайджана резко увеличил льготное кредитование
Финансы
- 13 ноября, 2025
- 16:20
В январе-октябре текущего года Фонд развития бизнеса Азербайджана выделил 290,4 млн манатов льготных кредитов на финансирование 5 355 проектов.
Об этом Report сообщили в Фонде.
Согласно информации, эти показатели соответственно на 54,3% и 13,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Последние новости
16:46
Суд ЕС запретил продавать безалкогольный джин на территории объединенияЭто интересно
16:45
В Баку ремонтируются эскалаторы на подземных и надземных пешеходных переходахИнфраструктура
16:44
В Общине Западного Азербайджана создана спецкомиссияВнутренняя политика
16:44
Фото
Генсек ТЮРКПА обсудил с послом Венгрии расширение сотрудничестваВнешняя политика
16:38
Вугар Гурбанов: Сотрудничество с Южной Кореей в здравоохранении продолжается много летЗдоровье
16:35
Фото
Южная Корея пожертвовала гянджинской больнице медоборудование на $350 тысячЗдоровье
16:34
Посол: Баку и Сеул будут сотрудничать в ряде сферВнешняя политика
16:34
В Азербайджане задержаны администраторы тг-каналов, продававшие детскую порнографиюПроисшествия
16:29