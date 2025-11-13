Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu güzəştli kreditləşməni kəskin artırıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Maliyyə
    • 13 noyabr, 2025
    • 15:49
    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu 5 355 layihənin maliyyələşdirilməsinə 290,4 milyon manat güzəştli kredit verib.

    Bu barədə "Report"a Fonddan bildirilib.

    Məlumata görə, bunlar, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 13,4 % və 54,3 % çoxdur.

    Фонд развития бизнеса Азербайджана резко увеличил льготное кредитование
    Azerbaijan Business Development Fund boosts preferential lending

