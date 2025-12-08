"Trendyol" və "Azərlotereya" əməkdaşlığa başladı – "1001 Sevinc" artıq ‘"Trendyol""da

İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Trendyol və Azərlotereya əməkdaşlığa başladı – 1001 Sevinc artıq ‘Trendyolda

    Türkiyənin aparıcı e-ticarət platforması və dünyanın ən böyük e-ticarət platformalarından biri "Trendyol", Azərbaycanın yeganə qanuni lotereya təşkilatçısı "Azerlotereya" ASC ilə əməkdaşlığa başlayıb. ​​Bu əməkdaşlıq çərçivəsində "Trendyol", "Azerlotereya"nın rəsmi e-ticarət sub-distributoru kimi çıxış edəcək.

    Müştərilər artıq "Trendyol" platforması vasitəsilə də "1001 Sevinc" əşya lotereyasına qoşularaq şanslarını sınaya biləcəklər.

    "1001 Sevinc" əşya lotereyası oyunçulara cəmi 0.5, 1, 2 və ya 3 AZN qarşılığında qiymətli hədiyyələr qazanmaq imkanı yaradır. Qaliblər lototron vasitəsi ilə "Azərlotereya"nın Youtube Telegram kanallarında canlı yayımla müəyyən edilir.

    Lotereyada avtomobil, eləcə də telefon, kompüter və planşetlər, elektronika, məişət avadanlıqları, oyun və konsollar, hədiyyə kartları kimi kateqoriyalara daxil olan uduşlar oynanılır.

    Lotereya biletini onlayn şəkildə əldə etmək üçün Trendyol müştəriləri əsas səhifədə yerləşdirilən "1001 Sevinc" bannerinə klikləməli və ya "Sifarişlərim" bölməsindən "1001 Sevinc" kateqoriyasını seçməlidirlər. Bununla yanaşı, müştərilər əldə etdikləri biletlərin statusu, tiraj tarixi, lotereyanın nəticələri barədə məlumatları da öz Trendyol hesablarında görə biləcəklər.

    Hazırda "Trendyol"un Azərbaycanda 2,5 milyondan çox müştərisi var. Son iki ildə Trendyol tətbiqi Azərbaycanda ən çox yüklənən mobil tətbiq olub.

    2001-ci ildən fəaliyyət göstərən "Azərlotereya"nın müxtəlif çeşidli əyləncəli oyunlarında 1000000 manatadək böyük uduş qazanmaq şansı var.

