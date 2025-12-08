Rusiya Ukraynanın Pilotsuz Uçuş aparatları Qüvvələri komandanını beynəlxalq axtarışa verib
Digər ölkələr
- 08 dekabr, 2025
- 11:27
Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin yeni yaradılan qoşun növü - Pilotsuz Uçuş aparatları Qüvvələri komandanı Robert Brovdini Rusiya beynəlxalq axtarışa verib.
"Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, Robert Brovdinə bununla bağlı bildiriş gəlib.
Qeyd edək ki, Pilotsuz uçuş aparatları Qüvvələri Ukrayna Silahlı Qüvvələrində bu ilin əvvəlində yaradılıb. Son aylar bu qoşun növü Rusiyanın dərinliklərinə ardıcıl zərbələr endirir.
Son xəbərlər
11:34
İlham Əliyev Tofiq Bakıxanovu ordenlə təltif edibMədəniyyət siyasəti
11:31
Azərbaycanda vergi ödəyicilərinin əmlakları hərraca çıxarılacaqBiznes
11:28
Akademik: 15 cildlik Azərbaycan tarixinin yazılmasında Prezidentin çıxışı əsas konsepsiya olaraq götürülürDaxili siyasət
11:28
Foto
Bakıda Heydər Əliyevlə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilirXarici siyasət
11:28
"Trendyol" və "Azərlotereya" əməkdaşlığa başladı – "1001 Sevinc" artıq ‘"Trendyol""daBiznes
11:28
Foto
İlham Əliyev İranın xarici işlər nazirini qəbul edibXarici siyasət
11:27
Rusiya Ukraynanın Pilotsuz Uçuş aparatları Qüvvələri komandanını beynəlxalq axtarışa veribDigər ölkələr
11:26
Ötən həftə azad olunan torpaqlarda 1693 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənibHadisə
11:24