    Ильхам Алиев Украина ШОС США

    Фонд образовательных студенческих кредитов выбрал аудитора

    Финансы
    • 30 августа, 2025
    • 10:02
    Фонд образовательных студенческих кредитов выбрал аудитора

    Фонд образовательных студенческих кредитов при Министерстве науки и образования Азербайджана определил аудитора для проверки финансовой отчетности за 2024 год.

    Как сообщает Report, по итогам открытого тендера победителем стала компания "NR Proaudit".

    За оказание соответствующих услуг ей выплатят 9,6 тыс. манатов.

    В прошлом году тендер выиграла компания "Азеручот", получившая 9,5 тыс. манатов.

    фонд   студенты   кредиты   аудитор   тендер   контракт  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Təhsil Tələbə Krediti Fondu auditor seçib

    Последние новости

    10:28

    В России пожар в частном доме унес жизни троих человек

    Другие страны
    10:08

    Азербайджанская нефть подорожала на 0,62%

    Энергетика
    10:02

    Фонд образовательных студенческих кредитов выбрал аудитора

    Финансы
    09:49

    Незаконная вырубка деревьев в Баку и Исмаиллы нанесла ущерб на 13 тыс. манатов

    Экология
    09:48

    Генштаб Украины заявил о поражении нефтяных объектов РФ

    Другие страны
    09:37

    Премьер Канады осудил нападение на пожилую еврейскую женщину в Оттаве

    Другие страны
    09:34

    В Нахчыване мужчина обманул около 40 человек на 35 тыс. манатов

    Происшествия
    09:31

    В Индонезии три человека погибли в результате поджога здания городского совета

    Другие страны
    09:24

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.08.2025)

    Финансы
    Лента новостей