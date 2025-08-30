Фонд образовательных студенческих кредитов выбрал аудитора
Финансы
- 30 августа, 2025
- 10:02
Фонд образовательных студенческих кредитов при Министерстве науки и образования Азербайджана определил аудитора для проверки финансовой отчетности за 2024 год.
Как сообщает Report, по итогам открытого тендера победителем стала компания "NR Proaudit".
За оказание соответствующих услуг ей выплатят 9,6 тыс. манатов.
В прошлом году тендер выиграла компания "Азеручот", получившая 9,5 тыс. манатов.
Последние новости
10:28
В России пожар в частном доме унес жизни троих человекДругие страны
10:08
Азербайджанская нефть подорожала на 0,62%Энергетика
10:02
Фонд образовательных студенческих кредитов выбрал аудитораФинансы
09:49
Незаконная вырубка деревьев в Баку и Исмаиллы нанесла ущерб на 13 тыс. манатовЭкология
09:48
Генштаб Украины заявил о поражении нефтяных объектов РФДругие страны
09:37
Премьер Канады осудил нападение на пожилую еврейскую женщину в ОттавеДругие страны
09:34
В Нахчыване мужчина обманул около 40 человек на 35 тыс. манатовПроисшествия
09:31
В Индонезии три человека погибли в результате поджога здания городского советаДругие страны
09:24