Вугар Ибрагимов: Несоблюдение строительных норм увеличило предполагаемую стоимость

В ходе аудиторских мероприятий, проведенных в Азербайджане в 2024–2025 годах, выявлен ряд характерных недочетов при исполнении государственных инвестиций.

Об этом в интервью Report сообщил аудитор Счетной палаты Вугар Ибрагимов.

Он отметил, что была проведена проверка 35 проектов в 11 организациях-заказчиках по использованию государственных инвестиций: "В ходе проведения этих мероприятий выявлен ряд недочетов и упущений. В 37 случаях зафиксированы нарушения требований правовых документов, регулирующих государственные закупки, в том числе нарушения в деятельности комиссии".

По словам В.Ибрагимова, в 24 случаях выявлено увеличение предполагаемой стоимости при составлении сметной документации в результате несоблюдения строительных норм. Среди них увеличение объема и стоимости работ за счет включения в смету дополнительных объемов, не предусмотренных проектом, неэкономное использование государственных средств и прочее.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.