Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Вугар Ибрагимов: Несоблюдение строительных норм увеличило предполагаемую стоимость

    Финансы
    • 25 декабря, 2025
    • 18:42
    Вугар Ибрагимов: Несоблюдение строительных норм увеличило предполагаемую стоимость

    В ходе аудиторских мероприятий, проведенных в Азербайджане в 2024–2025 годах, выявлен ряд характерных недочетов при исполнении государственных инвестиций.

    Об этом в интервью Report сообщил аудитор Счетной палаты Вугар Ибрагимов.

    Он отметил, что была проведена проверка 35 проектов в 11 организациях-заказчиках по использованию государственных инвестиций: "В ходе проведения этих мероприятий выявлен ряд недочетов и упущений. В 37 случаях зафиксированы нарушения требований правовых документов, регулирующих государственные закупки, в том числе нарушения в деятельности комиссии".

    По словам В.Ибрагимова, в 24 случаях выявлено увеличение предполагаемой стоимости при составлении сметной документации в результате несоблюдения строительных норм. Среди них увеличение объема и стоимости работ за счет включения в смету дополнительных объемов, не предусмотренных проектом, неэкономное использование государственных средств и прочее.

    С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

    аудит Азербайджан госинвестиции
    Vüqar İbrahimov: "Tikinti normalarına əməl edilməməsi ehtimal edilən dəyəri artırıb"

    Последние новости

    19:07

    Посол: Эфиопия заинтересована в импорте нефтепродуктов из Азербайджана

    Внешняя политика
    18:48

    Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного командира КСИР в Ливане

    Другие страны
    18:42

    Вугар Ибрагимов: Несоблюдение строительных норм увеличило предполагаемую стоимость

    Финансы
    18:27

    В Азербайджане в этом году общественным транспортом перевезено около полумиллиона пассажиров

    Инфраструктура
    18:25

    В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент

    Внутренняя политика
    18:23
    Видео

    Выпускнику из Италии вручен "Морской кортик" от имени командующего ВМС Азербайджана

    Армия
    18:23

    Папоян: Армения предлагает Азербайджану наладить сухопутные грузоперевозки на границе

    В регионе
    18:20

    Азербайджанские НПО написали открытое письмо президенту США Дональду Трампу

    Внешняя политика
    18:17

    Скорректирован бюджет Фонда ОМС на 2025 год

    Внутренняя политика
    Лента новостей