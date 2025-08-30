Təhsil Tələbə Krediti Fondu auditor seçib

    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    Elm və Təhsil Nazirliyi yanında Təhsil Tələbə Krediti Fondu 2024-cü il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub. 

    "Report" xəbər verir ki, tenderin qalibi "NR Proaudit" MMC-dir. 

    Qalib şirkətə 9,6 min manat ödəniləcək. 

    Ötən il bu tenderin qalibi "Azəruçot" MMC olub. Şirkətə 9,5 min manat ödənilib. 

