Təhsil Tələbə Krediti Fondu auditor seçib
Maliyyə
- 30 avqust, 2025
- 09:43
Elm və Təhsil Nazirliyi yanında Təhsil Tələbə Krediti Fondu 2024-cü il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub.
"Report" xəbər verir ki, tenderin qalibi "NR Proaudit" MMC-dir.
Qalib şirkətə 9,6 min manat ödəniləcək.
Ötən il bu tenderin qalibi "Azəruçot" MMC olub. Şirkətə 9,5 min manat ödənilib.
