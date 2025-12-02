Fitch Solutions: В 2025–2027гг экономика Азербайджана вырастет в среднем на 2,4%

Международная аналитическая компания Fitch Solutions (FS), входящая в группу Fitch Group прогнозирует рост экономики Азербайджана на уровне 2,6% в 2025 году, 2,4% в 2026 году и 2,3% в 2027 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на FS.

Таким образом, среднегодовой рост ВВП страны в 2025-2027гг прогнозируется на уровне 2,43%.

"Мы ожидаем, что экономика Азербайджана вырастет на 2,6% в 2025 году и на 2,4% в 2026 году. Поскольку значительная часть экономической активности связана с нефтегазовым сектором (его доля составляла 38,5% ВВП по состоянию на июнь 2025 года), прогнозируемое замедление отражает снижение доходов отрасли на фоне падения мировых цен на нефть.

Наша команда по исследованию нефтегазового рынка ожидает снижение нефтяных цен на 15% в годовом выражении в 2025 году. При этом риски для ценовых прогнозов на 2026–2027 годы смещены в сторону повышения из-за ужесточения санкций против России, что может повлиять на часть глобальных поставок нефти", - говорится в прогнозе.

Согласно ожиданиям FS, экономика Азербайджана в 2028 году вырастет на 2,9%, в 2029 году - 3,6%, в 2030 году - 2,8%, в 2031 году -2,5%, в 2032 году - 2,4%, в 2033 и 2034 годах - на 3% ежегодно.

По прогнозам, номинальный ВВП по итогам текущего года достигнет 102,4 млрд долларов США, следующего - 110,5 млрд долларов, в 2027 году - 115,6 млрд долларов, в 2028 году - 121 млрд долларов, в 2029 году - 130,8 млрд долларов, в 2030 году - 141,5 млрд долларов, в 2031 году - 152,1 млрд долларов, в 2032 году - 163,3 млрд долларов, в 2033 году - 175,1 млрд долларов, а в 2034 году - 187,5 млрд долларов.

Согласно прогнозу Министерства экономики Азербайджана рост ВВП ожидается на уровне 3% в 2025 году, 2,9% в 2026 году и 3,3% в 2027 году.

Прогнозы международных рейтинговых агентств разнятся: S&P Global ожидает рост в 2025-2026гг на уровне 2% в год, Fitch Ratings - 3,5% в 2025 году и 2,5% в 2026 году, Moody"s - 2,5% в год.

Международный валютный фонд на 2025-2026гг прогнозирует рост на 3% и 2,5% соответственно, а Европейский банк реконструкции и развития - в 2025 году на 2%, в 2026 году - 2,5%. Азиатский банк развития рост в ближайшие два года прогнозирует на уровне 2,4% и 2% соответственно, Всемирный банк ожидает в 2025 году экономический рост в Азербайджане на уровне 2,6%, а в 2026 году - 2,4%. Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group прогнозирует рост экономики Азербайджана на уровне 1,6% в 2025 году, 2,8% в 2026 году и 2% в 2027 году.

В 2024 году экономика Азербайджана выросла на 4,1%, а в январе-октябре 2025 года - на 1,3%