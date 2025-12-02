"Fitch Solutions": Azərbaycan iqtisadiyyatı 2025–2027-ci illərdə orta hesabla 2,4 % artacaq
- 02 dekabr, 2025
- 10:41
"Fitch Group"a daxil olan "Fitch Solutions" (FS) beynəlxalq analitik şirkəti 2025-ci ildə Azərbaycanda iqtisadi artımın 2,6 %, 2026-cı ildə 2,4 %, 2027-ci ildə isə 2,3 % təşkil edəcəyini proqnozlaşdırır.
Bu barədə "Report" FS-ə istinadən xəbər verir.
Beləliklə, 2025-2027-ci illərdə ölkə üzrə ÜDM-in orta illik artımı 2,43 % səviyyəsində proqnozlaşdırılır.
"Biz Azərbaycan iqtisadiyyatının 2025-ci ildə 2,6 %, 2026-cı ildə isə 2,4 % artacağını gözləyirik. İqtisadi fəaliyyətin əhəmiyyətli hissəsi neft-qaz sektoru ilə bağlı olduğuna görə (2025-ci ilin iyun ayına olan məlumata görə, onun payı ÜDM-in 38,5 %-ni təşkil edib), proqnozlaşdırılan yavaşlama dünyada neftin ucuzlaşması fonunda sahənin gəlirlərinin azalmasını əks etdirir.
Neft və qaz bazarını araşdıran komandamız 2025-ci ildə neft qiymətlərinin illik ifadədə 15 % azalacağını gözləyir. Eyni zamanda, 2026-2027-ci illər üçün qiymət proqnozlarında risklər Rusiyaya qarşı sanksiyaların sərtləşdirilməsi səbəbindən artıma doğru meyillidir ki, bu da qlobal neft tədarükünün bir hissəsinə təsir göstərə bilər", - proqnozda deyilir.
FS-in gözləntilərinə görə, Azərbaycanda iqtisadi artım 2028-ci ildə 2,9 %, 2029-cu ildə 3,6 %, 2030-cu ildə 2,8 %, 2031-ci ildə 2,5 %, 2032-ci ildə 2,4 %, 2033-2034-cü illərdə isə hər il 3 % təşkil edəcək.
Proqnozlara görə, cari ilin sonuna nominal ÜDM 102,4 milyard ABŞ dollarına, gələn il 110,5 milyard dollara, 2027-ci ildə 115,6 milyard dollara, 2028-ci ildə 121 milyard dollara, 2029-cu ildə 130,8 milyard dollara, 2030-cu ildə 141,5 milyard dollara, 2031-ci ildə 152,1 milyard dollara, 2032-ci ildə 163,3 milyard dollara, 2033-cü ildə 175,1 milyard dollara, 2034-cü ildə isə 187,5 milyard dollara çatacaq.
Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyinin proqnozuna görə, 2025-ci ildə ÜDM-in 3 %, 2026-cı ildə 2,9 %, 2027-ci ildə 3,3 % artacağı gözlənilir.
Beynəlxalq reytinq agentliklərinin proqnozları fərqlənir: "S&P Global" 2025-2026-cı illərdə illik 2 %, "Fitch Ratings" 2025-ci ildə 3,5 % və 2026-cı ildə 2,5 %, "Moody's" isə ildə 2,5 % səviyyəsində artım gözləyir.
Beynəlxalq Valyuta Fondu 2025-2026-cı illər üçün müvafiq olaraq 3 % və 2,5 %, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı 2025-ci ildə 2 %, 2026-cı ildə 2,5 % artım proqnozlaşdırır.
Asiya İnkişaf Bankı növbəti iki ildə Azərbaycanda iqtisadi artımı 2,4 % və 2 %, Dünya Bankı 2025-ci ildə 2,6 %, 2026-cı ildə 2,4 %, Niderlandın ən böyük bank qrupu olan "ING Group" 2025-ci ildə 1,6 %, 2026-cı ildə 2,8 %, 2027-ci ildə isə 2 % səviyyəsində gözləyir.
2024-cü ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı 4,1 %, 2025-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında isə 1,3 % artıb.