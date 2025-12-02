Fitch Solutions обновила прогнозы по инфляции в Азербайджане в 2025-2026гг.

Международная аналитическая компания Fitch Solutions (FS), входящая в группу Fitch Group, прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2025 году на уровне 5,7%, в 2026 году - 5,5%, а в 2027 году - 4,8%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на FS.

Ранее инфляционные ожидания компании были на уровне 6% в 2025 году и 5,1% в 2026 году.

По прогнозам FS, в 2028 году среднегодовая инфляция составит 4,8%, в 2029 - 4,9%, в 2030 году - 4,7%, в 2031 году - 5%, в 2032 году - 4,9%, в 2033 году - 4,8%, а в 2034 – 4,9%.

В свою очередь, по прогнозам FS, годовая инфляция в Азербайджане в 2025 году составит 5%, в 2026 году - 4,9%, в 2027 году - 5,3%, в 2028 году - 5,1%, в 2029 - 3,5%, в 2030 году - 2,6%, в 2031 году - 2,4%, в 2032 году - 2%, в 2033 году - 1,5%, а в 2034 – 0,8%.

По прогнозам Минэкономики, среднегодовая инфляция в стране в этом году составит 5,4%, 4,8% в 2026 году, и 4,5% в 2027 году. Согласно последним прогнозам Центрального банка Азербайджана (октябрь 2025 года), инфляция в текущем году будет в пределах 6%, а в 2026 году - около 5,7%.

ООН, в свою очередь, прогнозирует инфляцию в Азербайджане в 3,6% в этом году и 3,1% в следующем. Всемирный банк ожидает среднегодовую инфляцию в Азербайджане на уровне 2,3% в 2025-2026 годах.

Азиатский банк развития прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2025 году на уровне 4,2%, в 2026 году - 3,5%.

Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в текущем и следующем году на уровне 4% и 3% соответственно, а Fitch Ratings 5,3% в 2025 году и 4,6% - в 2026. Прогнозы крупнейшей банковской группы Нидерландов ING Group на 2025 год на уровне 5,8%, на 2026 год - 5,9%, а на 2027 год составляет 8,9%.

Напомним, что среднегодовая инфляция в Азербайджане в прошлом году составила 2,2%, а в январе-октябре 2025 года - 5,7%.