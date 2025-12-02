İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    "Fitch Solutions" Azərbaycanda 2025-2026-cı illər üçün inflyasiya proqnozlarını yeniləyib

    Maliyyə
    • 02 dekabr, 2025
    • 11:34
    Fitch Solutions Azərbaycanda 2025-2026-cı illər üçün inflyasiya proqnozlarını yeniləyib

    "Fitch Group"a daxil olan "Fitch Solutions" (FS) beynəlxalq analitik şirkəti Azərbaycanda 2025-ci ildə orta illik inflyasiyanı 5,7 %, 2026-cı ildə 5,5 %, 2027-ci ildə isə 4,8 % səviyyəsində proqnozlaşdırır.

    Bu barədə "Report" FS-ə istinadən xəbər verir.

    Daha əvvəl şirkətin inflyasiya gözləntiləri 2025-ci ildə 6 % və 2026-cı ildə 5,1 % səviyyəsində olub.

    FS-in proqnozlarına görə, orta illik inflyasiya 2028-ci ildə 4,8 %, 2029-cu ildə 4,9 %, 2030-cu ildə 4,7 %, 2031-ci ildə 5 %, 2032-ci ildə 4,9 %, 2033-cü ildə 4,8 %, 2034-cü ildə isə 4,9 % təşkil edəcək.

    FS-in proqnozlarına əsasən, Azərbaycanda illik inflyasiya 2025-ci ildə 5 %, 2026-cı ildə 4,9 %, 2027-ci ildə 5,3 %, 2028-ci ildə 5,1 %, 2029-cu ildə 3,5%, 2030-cu ildə 2,6 %, 2031-ci ildə 2,4 %, 2032-ci ildə 2 %, 2033-cü ildə 1,5 %, 2034-cü ildə isə 0,8 % təşkil edəcək.

    Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyinin proqnozlarına görə, ölkədə orta illik inflyasiya bu il 5,4 %, 2026-cı ildə 4,8 %, 2027-ci ildə isə 4,5 % təşkil edəcək. Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) yenilənmiş proqnozlarına (oktyabr 2025-ci il) görə, illik inflyasiyanın 2025-ci ildə 6 %, 2026-cı ildə isə 5,7 % ətrafında olacağı gözlənilir.

    BMT öz növbəsində Azərbaycanda inflyasiyanı bu il 3,6 %, növbəti ildə isə 3,1 % səviyyəsində proqnozlaşdırır. Dünya Bankı Azərbaycanda 2025-2026-cı illərdə orta illik inflyasiyanı 2,3 % səviyyəsində gözləyir.

    Asiya İnkişaf Bankı Azərbaycanda orta illik inflyasiyanı 2025-ci ildə 4,2 %, 2026-cı ildə 3,5 % səviyyəsində proqnozlaşdırır.

    Beynəlxalq reytinq agentliyi "Moody's" Azərbaycanda orta illik inflyasiyanı cari və növbəti illərdə müvafiq olaraq 4 % və 3 % səviyyəsində, "Fitch Ratings" isə 2025-ci ildə 5,3 % və 2026-cı ildə 4,6 % səviyyəsində proqnozlaşdırır. Niderlandın ən böyük bank qrupu olan "ING Group"un 2025-ci il üçün proqnozu 5,8 %, 2026-cı il üçün 5,9 %, 2027-ci il üçün isə 8,9 % təşkil edir.

    Qeyd edək ki, Azərbaycanda orta illik inflyasiya ötən il 2,2 %, 2025-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında isə 5,7 % təşkil edib.

    "Fitch Solutions" Azərbaycan inflyasiya
    Fitch Solutions обновила прогнозы по инфляции в Азербайджане в 2025-2026гг.
    Fitch Solutions updates Azerbaijan inflation forecast for 2025-2026

    Son xəbərlər

    12:17
    Foto

    MPK və Azərbaycan Kamandan Oxatma Federasiyası arasında memorandum imzalanıb

    Fərdi
    12:16

    Ali Məhkəmə qətldə təqsirləndirilərək ömürlük cəza alan şəxsin həbs müddətini azaldıb

    Hadisə
    12:11

    Sabah Sumqayıtda 45 min abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    12:10

    AFAD rəhbəri: Ekstremal vəziyyətlərdə doğru xəbər vermək çox vacibdir

    Region
    12:06

    AZAL-ın təyyarələrində multimedia əyləncə sistemi yenilənib

    İnfrastruktur
    12:06
    Foto

    ASAN Süni İntellekt platformasının (ASAN AI Hub) açılış mərasimi keçirilib

    Daxili siyasət
    12:05

    Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyində xüsusi qərargah yaradılıb

    İnfrastruktur
    12:02

    Deputat: "Azərbaycana turist axının azalması araşdırılmalıdır"

    Turizm
    12:01

    Aİ Ermənistana hibrid kiberhücumların qarşısının alınması üçün 12 milyon avro ayıracaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti