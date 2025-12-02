Fitch Ratings пересмотрел прогноз экономического роста в Азербайджане в 2025 году

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что экономический рост Азербайджана в 2025 году составит 2,3%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет агентства.

Новый прогноз на 1,2 процентного пункта ниже предыдущей оценки.

Согласно обновленным ожиданиям Fitch, в 2026 году ВВП Азербайджана увеличится на 2,5%, и этот показатель остается неизменным по сравнению с предыдущим прогнозом.

Согласно прогнозу Министерства экономики Азербайджана рост ВВП ожидается на уровне 3% в 2025 году, 2,9% в 2026 году и 3,3% в 2027 году.

Прогнозы международных рейтинговых агентств разнятся: S&P Global ожидает рост в 2025-2026гг на уровне 2% в год. Международная аналитическая компания Fitch Solutions, входящая в группу Fitch Group прогнозирует рост экономики Азербайджана на уровне 2,6% в 2025 году, 2,4% в 2026 году и 2,3% в 2027 году.

Международный валютный фонд на 2025-2026гг прогнозирует рост на 3% и 2,5% соответственно, а Европейский банк реконструкции и развития - в 2025 году на 2%, в 2026 году - 2,5%. Азиатский банк развития рост в ближайшие два года прогнозирует на уровне 2,4% и 2% соответственно, Всемирный банк ожидает в 2025 году экономический рост в Азербайджане на уровне 2,6%, а в 2026 году - 2,4%. Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group прогнозирует рост экономики Азербайджана на уровне 1,6% в 2025 году, 2,8% в 2026 году и 2% в 2027 году.

В 2024 году экономика Азербайджана выросла на 4,1%, а в январе-октябре 2025 года - на 1,3%