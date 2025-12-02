Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Fitch Ratings пересмотрел прогноз экономического роста в Азербайджане в 2025 году

    Финансы
    • 02 декабря, 2025
    • 14:25
    Fitch Ratings пересмотрел прогноз экономического роста в Азербайджане в 2025 году

    Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что экономический рост Азербайджана в 2025 году составит 2,3%.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет агентства.

    Новый прогноз на 1,2 процентного пункта ниже предыдущей оценки.

    Согласно обновленным ожиданиям Fitch, в 2026 году ВВП Азербайджана увеличится на 2,5%, и этот показатель остается неизменным по сравнению с предыдущим прогнозом.

    Согласно прогнозу Министерства экономики Азербайджана рост ВВП ожидается на уровне 3% в 2025 году, 2,9% в 2026 году и 3,3% в 2027 году.

    Прогнозы международных рейтинговых агентств разнятся: S&P Global ожидает рост в 2025-2026гг на уровне 2% в год. Международная аналитическая компания Fitch Solutions, входящая в группу Fitch Group прогнозирует рост экономики Азербайджана на уровне 2,6% в 2025 году, 2,4% в 2026 году и 2,3% в 2027 году.

    Международный валютный фонд на 2025-2026гг прогнозирует рост на 3% и 2,5% соответственно, а Европейский банк реконструкции и развития - в 2025 году на 2%, в 2026 году - 2,5%. Азиатский банк развития рост в ближайшие два года прогнозирует на уровне 2,4% и 2% соответственно, Всемирный банк ожидает в 2025 году экономический рост в Азербайджане на уровне 2,6%, а в 2026 году - 2,4%. Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group прогнозирует рост экономики Азербайджана на уровне 1,6% в 2025 году, 2,8% в 2026 году и 2% в 2027 году.

    В 2024 году экономика Азербайджана выросла на 4,1%, а в январе-октябре 2025 года - на 1,3%

    Азербайджан Fitch Ratings рост экономики прогноз
    Elvis

    Последние новости

    14:27

    Меликов: Агротуризм станет драйвером привлекательности северо-запада Азербайджана

    Туризм
    14:25

    Fitch Ratings пересмотрел прогноз экономического роста в Азербайджане в 2025 году

    Финансы
    14:22

    Киберполиция задержала создателей финансовой пирамиды Zuerx

    Происшествия
    14:08

    АЖД запускают дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку

    Инфраструктура
    14:01

    Казахстан увеличит производство нефтегазохимии до 589,7 тыс. тонн в 2025 году

    В регионе
    13:59

    Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане

    Экология
    13:57

    Глава AFAD: Азербайджан и Турция сотрудничают для снижения рисков при стихийных бедствиях

    Внешняя политика
    13:57

    Азербайджан и Бангладеш планируют взаимное открытие посольств

    Внешняя политика
    13:50

    В ходе визита Путина в Индию будут обсуждаться поставки российских Су-57 и С-400

    В регионе
    Лента новостей