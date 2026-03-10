Fitch Ratings не ожидает перехода Азербайджана к гибкому валютному курсу

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings не фиксирует каких-либо сигналов о готовности азербайджанских властей перейти к режиму плавающего валютного курса.

Об этом Report сообщил директор по суверенным рейтингам региона EMEA агентства Fitch Ratings Арвинд Рамакришнан (Arvind Ramakrishnan).

"Наблюдается устойчивая официальная приверженность сохранению привязки национальной валюты к доллару США, и мы ожидаем, что данный курс останется неизменным", - отметил А. Рамакришнан.

Как он уточнил, Fitch оставил без изменений прогноз по увеличению реального ВВП - на уровне 2,4% в 2026 и 2027 годах, что совпадает с оценочным среднесрочным потенциалом экономического роста страны.

По прогнозам Fitch, среднегодовой показатель инфляции достигнет 4,6% в 2026 году и впоследствии опустится до 4% в 2027 году.

"Мы предполагаем, что бюджетная политика в 2026-2027 годах будет носить умеренно стимулирующий характер, что связано с расходами на освобожденных территориях Азербайджана и иными капитальными вложениями. Вместе с тем не исключается частичное недоосвоение оборонного бюджета благодаря "дивидендам мира", обусловленным нормализацией отношений с Арменией. Структура запланированных инвестиций, по всей видимости, не повлечет за собой значительного роста внутреннего инфляционного давления", - дополнил директор по региону EMEA.