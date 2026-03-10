İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    "Fitch Ratings" Azərbaycanın çevik valyuta məzənnəsinə keçəcəyini gözləmir

    Maliyyə
    • 10 mart, 2026
    • 13:09
    Fitch Ratings Azərbaycanın çevik valyuta məzənnəsinə keçəcəyini gözləmir

    "Fitch Ratings" beynəlxalq reytinq agentliyi Azərbaycan hökumətinin üzən valyuta məzənnəsi rejiminə keçməyə hazır olduğuna dair heç bir əlamət qeydə almır.

    Bu barədə "Report"a "Fitch Ratings" agentliyinin EMEA regionu üzrə suveren reytinqlər üzrə direktoru Arvind Ramakrişnan məlumat verib.

    "Milli valyutanın ABŞ dollarına bağlılığının qorunub saxlanmasına dayanıqlı rəsmi sadiqlik müşahidə olunur və biz bu kursun dəyişməz qalacağını gözləyirik", - A.Ramakrişnan qeyd edib.

    O dəqiqləşdirib ki, "Fitch" agentliyinin Azərbaycan üçün 2026-2027-ci illərdə real ÜDM-in artım proqnozunu 2,4 % səviyyəsində dəyişməz saxlayıb ki, bu da ölkənin ortamüddətli iqtisadi artım potensialına uyğundur.

    "Fitch"in proqnozlarına görə, orta illik inflyasiya göstəricisi 2026-cı ildə 4,6 %-ə çatacaq, 2027-ci ildə isə 4 %-ə enəcək.

    "Ehtimal edirik ki, 2026-2027-ci illərdə büdcə siyasəti mötədil stimullaşdırıcı xarakter daşıyacaq, bu da Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərindəki xərclər və digər kapital qoyuluşları ilə bağlıdır. Bununla yanaşı, Ermənistanla münasibətlərin normallaşmasından irəli gələn "sülh dividendləri" sayəsində müdafiə büdcəsinin qismən tam istifadə olunmaması istisna edilmir. Planlaşdırılmış investisiyaların strukturunun daxili inflyasiya təzyiqinin əhəmiyyətli artımına səbəb olmayacağı ehtimal olunur", - EMEA regionu üzrə direktor əlavə edib.

    Azərbaycan Fitch Ratings beynəlxalq reytinq agentliyi Arvind Ramakrişnan Üzən valyuta məzənnəsi ÜDM inflyasiya Ermənistan
    Fitch Ratings не ожидает перехода Азербайджана к гибкому валютному курсу
    Fitch Ratings doesn't expect Azerbaijan to switch to flexible exchange rate

    Son xəbərlər

    13:19

    Macarıstan neft, benzin və dizel yanacağının ixracına qadağa qoyub

    Digər ölkələr
    13:19

    "Azərişıq" barəsində rəqabət qanunvericiliyinin pozulması ilə bağlı iş açılıb

    Maliyyə
    13:15

    Sabah ölkə üzrə pensiyalar ödəniləcək

    Sosial müdafiə
    13:14

    İnfantino İspaniyanı dünya çempionatının əsas favoritləri sırasında görür

    Futbol
    13:13

    KİV: Fars körfəzində tankerlərin 77 %-ə qədəri lövbərdə qalmaqda davam edir

    İqtisadiyyat
    13:11
    Foto

    Məcnun Məmmədov Xızı və Abşeronda quşçuluq müəssisələrinin fəaliyyəti ilə tanış olub

    ASK
    13:09

    Ermənistanda eks-prezident Sarqsyanın qardaşının həbs edilməsi barədə qərar qəbul edilib

    Region
    13:09

    "Fitch Ratings" Azərbaycanın çevik valyuta məzənnəsinə keçəcəyini gözləmir

    Maliyyə
    13:06
    Foto
    Video

    Azərbaycandan İrana göndərilən humanitar yardım Astara sərhədinə çatıb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti