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    Fitch подтвердил рейтинг Азербайджанского ипотечного фонда

    Рейтинг АИФ отражает суверенный рейтинг Азербайджана

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ) в национальной и иностранной валюте на уровне "BB+", прогноз по рейтингу "негативный".

    Как сообщает Report, рейтинг АИФ отражает суверенный рейтинг Азербайджана. Помимо этого, Fitch отмечает, что организация имеет тесные связи с государством, играет основную роль в государственной жилищной политике и находится под строгим контролем властей. 

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