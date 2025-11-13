Fitch назвало факторы финансовой устойчивости Ипотечного фонда Азербайджана

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (IDR) Ипотечно-кредитного и гарантийного фонда Азербайджана (ИКГФ) в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB-".

Как передает Report со ссылкой на Fitch, прогноз по рейтингам – "Стабильный".

ИКГФ рассматривается агентством как структуру, связанную с государством (GRE) и выполняющую ключевую государственную функцию - обеспечение доступного жилья и поддержку развития малого и среднего бизнеса посредством упрощения доступа к финансированию.

Поэтому Fitch приравнивает рейтинг ИКГФ к суверенному рейтингу Азербайджана (BBB-/Стабильный) в соответствии с критериями для GRE.

Агентство оценивает вероятность экстраординарной поддержки фонда со стороны государства как "практически гарантированную", что отражается в оценке поддержки 50 баллов из максимальных 60.

"Финансовая устойчивость Ипотечного фонда обеспечивается постоянной и значительной государственной поддержкой, что выражается в стабильной, хотя и умеренной прибыльности и жизнеспособной бизнес-модели. Фонд получает ежегодные взносы в капитал от государства - в общей сложности 172,7 млн манатов в 2024-2025 годах, направляемые на финансирование социальной ипотеки", - отмечает Fitch.

Одной из форм поддержки также является гарантия обратного выкупа облигаций фонда со стороны Центрального банка, согласно которой банк обязан по запросу выкупать облигации у держателей. В настоящее время Центральный банк владеет около 80% облигаций ИКГФ, находящихся в обращении.

Фонд входит в число четырех организаций страны, освобожденных от уплаты налога на прибыль. Государство оказывает и косвенную поддержку, присваивая облигациям и продуктам фонда особую категорию рисков, что делает их более привлекательными для банков по сравнению с коммерческими облигациями.

Fitch ожидает, что регуляторное и политическое влияние государства в отношении ИКГФ сохранится на высоком уровне как минимум в среднесрочной перспективе. В 2026 году правительство планирует выделить 100 млн манатов для финансирования социальной ипотечной программы и субсидирования кредитов для МСП.

По оценкам Fitch, доля ИКГФ на рынке ипотечного кредитования домохозяйств составляет около 80%.

ИКГФ остается некоммерческим, но прибыльным государственной структурой, деятельность которого обеспечивается дешевым финансированием. В 2024 году фонд получил прибыль в размере 23,2 млн манатов, что соответствует уровню предыдущего года. Небольшой рост чистого процентного дохода, обусловленный расширением кредитного портфеля, был компенсирован увеличением расходов на персонал.

Качество активов фонда остается высоким - доля проблемных кредитов составляет менее 0,1% от общего объема ипотечного и арендного портфеля.