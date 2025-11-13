İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    "Fitch" İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun maliyyə dayanıqlığı amillərini açıqlayıb

    Maliyyə
    • 13 noyabr, 2025
    • 16:10
    Fitch İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun maliyyə dayanıqlığı amillərini açıqlayıb

    "Fitch" beynəlxalq reytinq agentliyi İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunu (İKZF) dövlətlə əlaqəli olan və əsas dövlət funksiyasını yerinə yetirən qurum (GRE) kimi qiymətləndirir.

    "Report" "Fitch"ə istinadən xəbər verir ki, bu funksiya maliyyəyə çıxış imkanlarını asanlaşdırmaqla kiçik və orta biznesin inkişafına dəstəyi və güzəştli mənzil təminatını əhatə edir.

    Bu səbəbdən "Fitch" İKZF-nin reytinqini GRE meyarlarına uyğun olaraq Azərbaycanın suveren reytinqinə ("BBB-"/"Sabit") bərabər tutur.

    "Fondun maliyyə dayanıqlığı davamlı və əhəmiyyətli dövlət dəstəyi ilə təmin edilir. Bu da sabit, lakin orta mənfəətlilik və həyat qabiliyyətli biznes modelində özünü büruzə verir. Fond hər il dövlətdən kapital yatırımları alır - 2024-2025-ci illərdə bu məbləğ ümumilikdə 172,7 milyon manat olub və sosial ipotekanın maliyyələşdirilməsinə yönəldilib", - "Fitch" qeyd edir.

    Dəstək formalarından biri Fondun istiqrazlarının geri alınmasına dair Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) zəmanətidir. Bank istiqraz sahiblərinin tələbi əsasında onları geri almağı öhdəsinə götürür. Hazırda AMB İKZF-nin dövriyyədə olan istiqrazlarının təxminən 80 %-nə sahibdir.

    Fond ölkədə mənfəət vergisindən azad edilmiş dörd təşkilatdan biridir. Dövlət həmçinin dolayı dəstək göstərməklə, fondun istiqrazlarına və məhsullarına xüsusi risk kateqoriyası təyin edir ki, bu da onları kommersiya istiqrazları ilə müqayisədə banklar üçün daha cəlbedici edir.

    "Fitch" dövlətin İKZF-yə tənzimləyici və siyasi təsirinin ən azı ortamüddətli perspektivdə yüksək səviyyədə qalacağını gözləyir. 2026-cı ildə hökumət sosial ipoteka proqramının maliyyələşdirilməsi, KOB-lar üçün kreditlərin subsidiyalaşdırılmasına 100 milyon manat ayırmağı planlaşdırır.

    "Fitch"in qiymətləndirmələrinə görə, İKZF-nin ev təsərrüfatlarının ipoteka bazarındakı payı təxminən 80 %-dir.

    İKZF aşağı maliyyələşmə xərcləri ilə təmin olunan, gəlir gətirən qeyri-kommersiya dövlət qurumu olaraq qalır. 2024-cü ildə fond 23,2 milyon manat mənfəət əldə edib ki, bu da əvvəlki ilin səviyyəsinə uyğundur. Kredit portfelinin genişlənməsi nəticəsində xalis faiz gəlirindəki cüzi artım kadr xərclərinin artması ilə tənzimlənib.

    Fondun aktivlərinin keyfiyyəti yüksək olaraq qalır - problemli kreditlərin payı ümumi ipoteka və icarə portfelinin 0,1 %-dən azdır.

    Fitch İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu reytinq
    Fitch назвало факторы финансовой устойчивости Ипотечного фонда Азербайджана
    Fitch identifies financial stability factors of Azerbaijan mortgage fund

    Son xəbərlər

    16:49
    Foto

    Bazarlarda soyuq sıxım yağ məhsullarının emalı və satışında nöqsanlar aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    16:48

    Kəmaləddin Heydərov İsrailin Azərbaycana yeni təyin olunmuş səfiri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    16:46

    Skandinav və Baltik ölkələri Ukrayna üçün ABŞ-dən alınacaq 500 milyon dollarlıq hərbi paketi birgə maliyyələşdirəcəklər

    Digər ölkələr
    16:45

    Azərbaycan Benin və Qanadan keşyu fındığı almağa başlayıb

    Biznes
    16:42

    Deputat: Qərbi azərbaycanlılar heç vaxt olmadığı qədər öz tarixi yurdlarına qayıtmağa yaxındırlar

    Daxili siyasət
    16:39

    Rejissor: "Mən, Lalə, bir də Şerlok Holms"a çəkmək istədiyimiz uşağa valideyni "cek-pot" kimi baxırdı

    İncəsənət
    16:37

    Azərbaycanda kirayə mənzil fonduna daha 219 mənzil əlavə olunub

    Maliyyə
    16:30

    "Bakı Gəmiqayırma Zavodu" üçün vergi-gömrük güzəştlərinin müddəti artırılıb

    Biznes
    16:28

    İrəvanda müxalif nəşrin əməkdaşı saxlanılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti