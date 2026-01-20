Fitch: Многие банки Азербайджана готовы к требованиям Базеля III

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings не ожидает существенного влияния внедрения стандартов Базеля III на динамику кредитования или изменения структуры кредитного портфеля банковского сектора Азербайджана.

Об этом, отвечая на вопрос агентства Report, заявил младший директор по финансовым институтам - банкам Fitch Ratings Максим Малютин в ходе вебинара "Fitch о Кавказе: перспективы суверенного сектора и банковской системы на 2026 год".

По его словам, банки, вероятнее всего, продолжат наращивать кредитование в розничном сегменте, тогда как в корпоративном портфеле по-прежнему будут доминировать сферы торговли и услуг, что является структурной особенностью сектора.

"Местные банки не кредитуют нефтегазовые компании в значительных объемах и в основном ориентированы на сектор торговли и услуг, поэтому мы не ожидаем там заметного влияния", - отметил М. Малютин.

Он также подчеркнул, что многие банки Азербайджана хорошо подготовлены к выполнению новых требований Базеля III, поскольку их показатели капитала, по оценке Fitch, уже находятся на адекватном уровне.

"Отдельные сложности могут возникнуть у некоторых более мелких банков, однако крупные игроки сектора в целом готовы к соблюдению этих требований", - добавил он.