Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Fitch: Многие банки Азербайджана готовы к требованиям Базеля III

    Финансы
    • 20 января, 2026
    • 17:05
    Fitch: Многие банки Азербайджана готовы к требованиям Базеля III

    Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings не ожидает существенного влияния внедрения стандартов Базеля III на динамику кредитования или изменения структуры кредитного портфеля банковского сектора Азербайджана.

    Об этом, отвечая на вопрос агентства Report, заявил младший директор по финансовым институтам - банкам Fitch Ratings Максим Малютин в ходе вебинара "Fitch о Кавказе: перспективы суверенного сектора и банковской системы на 2026 год".

    По его словам, банки, вероятнее всего, продолжат наращивать кредитование в розничном сегменте, тогда как в корпоративном портфеле по-прежнему будут доминировать сферы торговли и услуг, что является структурной особенностью сектора.

    "Местные банки не кредитуют нефтегазовые компании в значительных объемах и в основном ориентированы на сектор торговли и услуг, поэтому мы не ожидаем там заметного влияния", - отметил М. Малютин.

    Он также подчеркнул, что многие банки Азербайджана хорошо подготовлены к выполнению новых требований Базеля III, поскольку их показатели капитала, по оценке Fitch, уже находятся на адекватном уровне.

    "Отдельные сложности могут возникнуть у некоторых более мелких банков, однако крупные игроки сектора в целом готовы к соблюдению этих требований", - добавил он.

    Fitch Ratings Максим Малютин Азербайджан
    Fitch: Many Azerbaijani banks ready for Basel III requirements

    Последние новости

    17:42

    Netflix изменил условия сделки по слиянию с Warner Bros.

    Это интересно
    17:42

    В 2025 году производство ветровой энергии в Азербайджане увеличилось в 2,3 раза

    Энергетика
    17:39

    Fitch: Программа хеджирования Центробанка Азербайджана поможет сократить валютные дисбалансы

    Финансы
    17:35

    Украинский политолог: Январские события в Азербайджане были протестом против советского режима

    В регионе
    17:31

    Европарламент поддержал ускоренную процедуру выделения Украине 90 млрд евро

    Другие страны
    17:25

    SOCAR и JBIC обсудили инициативы в области чистой энергии

    Энергетика
    17:22

    Fitch: Банковский сектор Азербайджана стал устойчивее доковидного уровня

    Финансы
    17:21
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом Европейского банка реконструкции и развития

    Другие
    17:18

    Франция и Эстония проводят совместные военные учения

    Другие страны
    Лента новостей