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Fitch: Экономические вторичные эффекты от войны в Украине будут существенными по всему СНГ+

Fitch: Экономические вторичные эффекты от войны в Украине будут существенными по всему СНГ+ Война в Украине и санкции Запада против России являются серьезным потрясением для стран СНГ+. Прямое воздействие на российскую экономику и каналы заражения различаются, но экономические вторичные эффекты будут существенными по всему региону.
Финансы
10 марта 2022 г. 11:23
Fitch: Экономические вторичные эффекты от войны в Украине будут существенными по всему СНГ+

Война в Украине и санкции Запада против России являются серьезным потрясением для стран СНГ+. Прямое воздействие на российскую экономику и каналы заражения различаются, но экономические вторичные эффекты будут существенными по всему региону.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

"Неопределенность в отношении хода конфликта и окончательного масштаба и продолжительности санкций приводит к неопределенности в отношении масштабов нарушения внутрирегиональных торговых и финансовых потоков, а также транспортных и логистических связей. Но суровость уже объявленных санкций делает неизбежным сокращение российской экономики в 2022 году, что окажет давление на страны СНГ+ через каналы торговли, денежных переводов и туризма", - отмечает Fitch.

По мнению аналитиков агентства, Беларусь наиболее подвержена влиянию России, на долю которой в 2021 году приходилось около 40% ее экспорта и 50% импорта. Тесные экономические и финансовые связи были отражены в недавнем понижении Fitch рейтинга Беларуси до «CCC» в сочетании с новыми санкциями в отношении Беларуси и возможности дополнительных мер.

За исключением Беларуси, России и Украины, Fitch не предпринимало рейтинговых действий в отношении других суверенных стран СНГ+ с начала войны. "Гибкость обменного курса является амортизатором для большинства из них, но слабость валюты усугубляет инфляцию (равно как и более высокие цены на продукты питания) и воздействие в целом высокой валютной составляющей государственного долга и долларизации депозитов. За пределами Беларуси краткосрочные риски внешнего финансирования смягчаются за счет крупных внешних резервов (Казахстан, Туркменистан, Азербайджан и Узбекистан) и многосторонней поддержки (Грузия и Армения).

Производители энергии и золота должны выиграть от более высоких цен, но Казахстан сильно зависит от российской инфраструктуры, а туркменский экспорт продается по долгосрочным контрактам", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Fitch expects significant economic shock to CIS+ region from war in Ukraine

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