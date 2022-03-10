Fitch: Экономические вторичные эффекты от войны в Украине будут существенными по всему СНГ+

Война в Украине и санкции Запада против России являются серьезным потрясением для стран СНГ+. Прямое воздействие на российскую экономику и каналы заражения различаются, но экономические вторичные эффекты будут существенными по всему региону.

Война в Украине и санкции Запада против России являются серьезным потрясением для стран СНГ+. Прямое воздействие на российскую экономику и каналы заражения различаются, но экономические вторичные эффекты будут существенными по всему региону.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch Ratings.



"Неопределенность в отношении хода конфликта и окончательного масштаба и продолжительности санкций приводит к неопределенности в отношении масштабов нарушения внутрирегиональных торговых и финансовых потоков, а также транспортных и логистических связей. Но суровость уже объявленных санкций делает неизбежным сокращение российской экономики в 2022 году, что окажет давление на страны СНГ+ через каналы торговли, денежных переводов и туризма", - отмечает Fitch.



По мнению аналитиков агентства, Беларусь наиболее подвержена влиянию России, на долю которой в 2021 году приходилось около 40% ее экспорта и 50% импорта. Тесные экономические и финансовые связи были отражены в недавнем понижении Fitch рейтинга Беларуси до «CCC» в сочетании с новыми санкциями в отношении Беларуси и возможности дополнительных мер.

За исключением Беларуси, России и Украины, Fitch не предпринимало рейтинговых действий в отношении других суверенных стран СНГ+ с начала войны. "Гибкость обменного курса является амортизатором для большинства из них, но слабость валюты усугубляет инфляцию (равно как и более высокие цены на продукты питания) и воздействие в целом высокой валютной составляющей государственного долга и долларизации депозитов. За пределами Беларуси краткосрочные риски внешнего финансирования смягчаются за счет крупных внешних резервов (Казахстан, Туркменистан, Азербайджан и Узбекистан) и многосторонней поддержки (Грузия и Армения).



Производители энергии и золота должны выиграть от более высоких цен, но Казахстан сильно зависит от российской инфраструктуры, а туркменский экспорт продается по долгосрочным контрактам", - говорится в сообщении.



