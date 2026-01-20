Fitch: Банковский сектор Азербайджана стал устойчивее доковидного уровня

Банковский сектор Азербайджана в настоящее время значительно более устойчив, чем в доковидный период.

Как сообщает Report, об этом заявил младший директор по финансовым институтам - банкам международного рейтингового агентства Fitch Ratings Максим Малютин в ходе вебинара "Fitch о Кавказе: перспективы суверенного сектора и банковской системы на 2026 год".

По его словам, сектор стал более прибыльным, адекватно капитализированным, обладает улучшенными системами риск-менеджмента и более диверсифицированной ресурсной базой: "Эти факторы поддерживают финансовую устойчивость банков даже в условиях замедления экономического роста".

Он отметил, что усиление надзора за качеством активов обеспечило устойчивое улучшение ключевых показателей в последние годы.

"Микропруденциальные инструменты становятся все более эффективными в охлаждении розничного сегмента. Основные показатели качества активов находятся на исторических минимумах третий год подряд и, как ожидается, останутся умеренными, несмотря на незначительное давление в текущем году. Мы полагаем, что доля кредитов третьей стадии (Stage 3) в секторе может вырасти примерно до 4,5% к концу года с около 3,5% в прошлом году, тогда как доля второй стадии (Stage 2) в целом останется стабильной", - заявил М. Малютин.

По его словам, хотя проникновение розничного кредитования в Азербайджане по-прежнему остается низким, отношение долга физических лиц к располагаемому доходу в прошлом году приблизилось к 20%, по сравнению с 12% шестью годами ранее.

"Мы считаем этот уровень по-прежнему управляемым. Вместе с тем доля кредитов заемщикам с коэффициентом долговой нагрузки (DTI) выше 45% остается стабильно высокой и составляет около 40% розничного портфеля. При этом местные банки продолжают генерировать высокую прибыль до формирования резервов. Процентная маржа сохраняется на широком уровне - около 7%, хотя ожидается ее сужение на фоне замедления кредитования и роста стоимости фондирования", - добавил он.