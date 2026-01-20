İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Maksim Malyutin: "Azərbaycanın bank sektoru COVID-19-dan əvvəlki səviyyədən daha dayanıqlı olub"

    Maliyyə
    • 20 yanvar, 2026
    • 18:12
    Maksim Malyutin: Azərbaycanın bank sektoru COVID-19-dan əvvəlki səviyyədən daha dayanıqlı olub

    Azərbaycanın bank sektoru hazırda COVID-19-dan əvvəlki dövrə nisbətən daha dayanıqlıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Fitch Ratings" beynəlxalq reytinq agentliyinin maliyyə institutları – banklar üzrə kiçik direktoru Maksim Malyutin "Fitch Qafqaz haqqında: 2026-cı il üçün suveren sektor və bank sisteminin perspektivləri" adlı vebinarda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, sektor daha gəlirli olub, adekvat qaydada kapitallaşdırılıb, təkmilləşdirilmiş risk-menecment sistemlərinə və daha çox şaxələndirilmiş resurs bazasına malikdir: "Bu amillər hətta iqtisadi artımın yavaşlaması şəraitində belə bankların maliyyə dayanıqlığını dəstəkləyir".

    O qeyd edib ki, aktivlərin keyfiyyətinə nəzarətin gücləndirilməsi son illərdə əsas göstəricilərin davamlı yaxşılaşmasını təmin edib.

    "Mikroprudensial alətlər pərakəndə seqmentin yavaşlamasında getdikcə daha səmərəli olur. Aktivlərin keyfiyyətinin əsas göstəriciləri ardıcıl üçüncü ildir ki, tarixi minimuma çatıb və cari ildə cüzi təzyiqə baxmayaraq, mötədil səviyyədə qalacağı gözlənilir. Hesab edirik ki, sektorda üçüncü mərhələ kreditlərinin (Stage 3) payı ilin sonuna qədər ötən ildəki təxminən 3,5 %-dən təxminən 4,5 %-ə qədər arta bilər, ikinci mərhələ kreditlərinin (Stage 2) payı isə ümumilikdə sabit qalacaq", - M.Malyutin bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda pərakəndə kreditləşmənin nüfuzetmə səviyyəsi əvvəlki kimi aşağı olsa da, fiziki şəxslərin borcunun gəlirə nisbəti keçən il 20 %-ə yaxınlaşıb, altı il əvvəl isə bu göstərici 12 %-ə bərabər olub.

    "Biz bu səviyyənin hələ də idarə olunmasını mümkün hesab edirik. Bununla yanaşı, borc yükü əmsalı (DTI) 45 %-dən çox olan borcalanların kreditlərinin payı sabit şəkildə yüksək olaraq qalır və pərakəndə portfelin təxminən 40 %-ni təşkil edir. Eyni zamanda, yerli banklar ehtiyatlar yaradılmazdan əvvəl yüksək mənfəət əldə etməyə davam edir. Faiz marjası təxminən 7 % səviyyəsində qalır, kreditləşmənin yavaşlaması və maliyyələşdirmə xərclərinin artması fonunda onun azalacağı gözlənilir", - o əlavə edib.

    Azərbaycan Fitch Ratings Maksim Malyutin bank sektoru
    Максим Малютин: Банковский сектор Азербайджана стал устойчивее доковидного уровня
    Fitch: Azerbaijan's banking sector became more resilient than pre-COVID levels

    Son xəbərlər

    18:27

    Burhanettin Duran: Türkiyənin təhlükəsizliyinə yönəlik hər təhdidin cavabı veriləcək

    Region
    18:13

    Pistorius: Almaniyada 12 ildən sonra ilk dəfə hərbi qüvvələrin sayı kəskin artıb

    Digər ölkələr
    18:12

    Maksim Malyutin: "Azərbaycanın bank sektoru COVID-19-dan əvvəlki səviyyədən daha dayanıqlı olub"

    Maliyyə
    18:07

    "Azərişıq": Cənub regionunda elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyətlər qısa zamanda aradan qaldırılacaq

    Energetika
    17:59

    SOCAR və "Naftogaz Group" yeni əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Energetika
    17:53
    Foto
    Video

    Şəhidlər xiyabanına xalq ziyarəti axşam saatlarında da davam edir - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    17:53

    "Fitch": Azərbaycanda bir çox banklar "Bazel III" tələblərinə hazırdır

    Maliyyə
    17:37

    Avroparlament Ukraynaya 90 milyard avro ayırılmasının sürətləndirilmiş prosedurunu dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    17:36

    ADSEA istehlakçıları donvurmaya qarşı zəruri və qabaqlayıcı tədbirlər görməyə çağırıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti