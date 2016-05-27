​Fitch: Азербайджан входит в рейтинг стран, извлекших наибольшую выгоду из повышения сырьевых цен

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ С учетом темпов экономического развития, фискальной политики и внешнего финансирования с 2003 года Азербайджан входит в рейтинг стран, извлекших наибольшую выгоду из повышения сырьевых цен, среди основанных на экспорте сырья развивающихся рынков (CEMs). Как сообщает Report, об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Fitch.

По информации, наряду с Азербайджаном, из роста сырьевых цен выгоду извлекли также Боливия, Перу и Кот-д'Ивуар.

Наименьший доход пришелся на долю таких стран как Бахрейн, Габон, Венесуэла и Суринам.