    Fitch: Азербайджан улучшил показатели качества госуправления

    Финансы
    • 20 января, 2026
    • 16:58
    Fitch: Азербайджан улучшил показатели качества госуправления

    В последнем выпуске Всемирных показателей качества государственного управления (Worldwide Governance Indicators, WGI) Азербайджан улучшил свои позиции на 15 процентных пунктов по сравнению с уровнем 2010 года.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор по суверенным рейтингам региона EMEA международного рейтингового агентства Fitch Ratings Арвинд Рамакришнан (Arvind Ramakrishnan) в ходе вебинара "Fitch о Кавказе: перспективы суверенного сектора и банковской системы на 2026 год".

    По его словам, качество государственного управления, которое на протяжении длительного времени оставалось одним из слабых мест Азербайджана, в последнем выпуске WGI продемонстрировало рост примерно на 4 процентильных пункта.

    "На первый взгляд это может показаться скромным результатом, однако в долгосрочной перспективе, начиная с 2010 года, показатель страны вырос примерно на 15 пунктов - до 38-го процентиля, тогда как медианный показатель в целом оставался без изменений. Безусловно, впереди еще долгий путь, особенно в таких сферах, как право голоса и подотчетность, а также ясность мандатов ряда институтов. Тем не менее мы считаем, что общая траектория развития, вероятнее всего, носит положительный характер", - заявил А. Рамакришнан.

    Fitch Ratings Арвинд Рамакришнан
    "Fitch": Azərbaycan dövlət idarəçiliyinin keyfiyyət göstəricilərini yaxşılaşdırıb
    Fitch: Azerbaijan improves governance indicators

