Fitch: Азербайджан обладает высокой гибкостью финансирования

    Финансы
    • 20 января, 2026
    • 16:46
    Азербайджан обладает очень высокой гибкостью финансирования и существенно улучшенной нормативно-правовой базой, хотя в этом направлении еще предстоит проделать определенную работу.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор по суверенным рейтингам региона EMEA международного рейтингового агентства Fitch Ratings Арвинд Рамакришнан (Arvind Ramakrishnan) в ходе вебинара "Fitch о Кавказе: перспективы суверенного сектора и банковской системы на 2026 год".

    По его словам, сохраняется недостаточная ясность по ряду мандатов, в частности в части распределения ролей между Государственным нефтяным фондом Азербайджана и Центральным банком. В связи с этим Fitch применяет корректировку "минус одна ступень" по макроэкономическому блоку суверенного рейтинга Азербайджана, что уравновешивает по две положительные ступени по направлениям государственные финансы и внешние финансы, отметил он.

    При этом, как подчеркнул А. Рамакришнан, крайне низкий уровень государственного долга является очевидным преимуществом суверенного рейтинга страны.

    "Экономика движется по пути диверсификации, однако впереди еще значительный объем работы. Что касается качества государственного управления, оно, безусловно, остается слабее по сравнению с сопоставимыми странами категории BBB, однако за последние несколько лет в этой сфере отмечается улучшение", - добавил он.

    "Fitch": Azərbaycan yüksək maliyyə çevikliyinə malikdir

