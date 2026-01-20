İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    "Fitch": Azərbaycan yüksək maliyyə çevikliyinə malikdir

    Maliyyə
    • 20 yanvar, 2026
    • 17:12
    Fitch: Azərbaycan yüksək maliyyə çevikliyinə malikdir

    Azərbaycan çox yüksək maliyyə çevikliyinə və əhəmiyyətli dərəcədə təkmilləşdirilmiş normativ-hüquqi bazaya malik olsa da, bu istiqamətdə hələ müəyyən işlər görülməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Fitch Ratings" beynəlxalq reytinq agentliyinin EMEA regionu üzrə suveren reytinqlər direktoru Arvind Ramakrişnan (Arvind Ramakrishnan) bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bir sıra mandatlar, xüsusilə də Azərbaycan Dövlət Neft Fondu ilə Mərkəzi Bank arasında rolların bölüşdürülməsi ilə bağlı qeyri-müəyyənlik qalmaqdadır. Bununla əlaqədar "Fitch" Azərbaycanın suveren reytinqini makroiqtisadi blok üzrə bir pillə aşağı salır ki, bu da dövlət maliyyəsi və xarici maliyyə istiqamətləri üzrə iki müsbət pilləni tarazlaşdırır.

    Bununla yanaşı, A.Ramakrişnan vurğulayıb ki, dövlət borcunun son dərəcə aşağı səviyyəsi ölkənin suveren reytinqinin aşkar üstünlüyüdür.

    "İqtisadiyyat şaxələndirmə yolu ilə irəliləyir, lakin qarşıda hələ xeyli iş var. Dövlət idarəçiliyinin keyfiyyətinə gəlincə, bu, şübhəsiz ki, müqayisəsi aparılan "BBB" kateqoriyalı ölkələrə nisbətən daha zəif olaraq qalır, lakin son bir neçə il ərzində bu sahədə yaxşılaşma qeydə alınıb", - o əlavə edib.

    Fitch Ratings EMEA Azərbaycan
    Fitch: Азербайджан обладает высокой гибкостью финансирования

    Son xəbərlər

    17:37

    Avroparlament Ukraynaya 90 milyard avro ayırılmasının sürətləndirilmiş prosedurunu dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    17:36

    ADSEA istehlakçıları donvurmaya qarşı zəruri və qabaqlayıcı tədbirlər görməyə çağırıb

    İnfrastruktur
    17:34

    Baş nazirin müavini: Ukraynaya ordunun saxlanılması 10 ildə 700 milyard dollara başa gələ bilər

    Digər ölkələr
    17:34

    "Arsenal" futbolçusunu icarəyə verir

    Futbol
    17:30

    "Fitch": Azərbaycan dövlət idarəçiliyinin keyfiyyət göstəricilərini yaxşılaşdırıb

    Maliyyə
    17:26

    SOCAR "Abşeron" qaz-kondensat yatağının tammiqyaslı işlənməsini ADNOC ilə müzakirə edib

    Energetika
    17:14

    Azərbaycanın əksər yerlərində yağıntılar intensiv və güclüdür - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    17:12

    "Fitch": Azərbaycan yüksək maliyyə çevikliyinə malikdir

    Maliyyə
    17:08

    SOCAR və JBIC təmiz enerji təşəbbüslərini müzakirə edib

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti