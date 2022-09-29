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Финтех-компании Азербайджана хотят получить прямой доступ к массовым платежным системам

Финтех-компании Азербайджана хотят получить прямой доступ к массовым платежным системам "Предоставление прямого доступа финтех-компаниям Азербайджана к массовым платежным системам будет способствовать их дальнейшему развитию".
Финансы
29 сентября 2022 г. 12:16
Финтех-компании Азербайджана хотят получить прямой доступ к массовым платежным системам

"Предоставление прямого доступа финтех-компаниям Азербайджана к массовым платежным системам будет способствовать их дальнейшему развитию".

Как передает Report, об этом на конференции “Финтех-экосистема в Азербайджане: сегодня и завтра”, организованной в Баку Общественным объединением "Азербайджанская финтех ассоциация”, сообщил председатель правления организации Руслан Талыбов.

"Другой вопрос заключается в том, чтобы деятельность финтех-компаний рассматривалась в качестве финансовых услуг. Это освободит их от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и, в конечном итоге, позволит нам и нашим партнерам сэкономить. Еще один вопрос - налаживание более тесного сотрудничество с банками страны. Если они приобретут небольшие финтех в будущем и добьются успеха в этой сфере, то это будет стимулом для развития сектора. Банки имеют устойчивую инфраструктуру и более престижную и сильную позицию в отношении регулятора. А у финтех есть привлекательные стороны для банков. Они более гибкие, имеют решения, адаптированные к более широким сегментам, что очень хорошо подходит для работы банков", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandakı fintexlər kütləvi ödəniş sistemlərinə birbaşa çıxış istəyir

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