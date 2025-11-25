Финансовая система МИД Азербайджана совершенствуется

Начались работы по совершенствованию финансовой системы Министерства иностранных дел Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на источник в МИД.

Согласно информации, система будет усовершенствована через платформу 1С.

Работы будет выполнять компания Financial Chain Corporation. Ей будет выплачено около 81 тыс. манатов.