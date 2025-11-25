Финансовая система МИД Азербайджана совершенствуется
Финансы
- 25 ноября, 2025
- 13:00
Начались работы по совершенствованию финансовой системы Министерства иностранных дел Азербайджана.
Об этом сообщает Report со ссылкой на источник в МИД.
Согласно информации, система будет усовершенствована через платформу 1С.
Работы будет выполнять компания Financial Chain Corporation. Ей будет выплачено около 81 тыс. манатов.
Последние новости
13:59
Азербайджан и Пакистан обсудили расширение взаимных инвестицийБизнес
13:59
Пашинян: Наилучший вариант - национализация "Электрических сетей Армении"В регионе
13:54
BP: На АЧГ планируется дополнительно добыть свыше 2 млрд баррелей нефтиЭнергетика
13:50
Фото
В Ханкенди прошла церемония закрытия "Мобильной молодежной службы"Внутренняя политика
13:39
Казахстан и Туркменистан подписали 11 документовВ регионе
13:34
Фото
Азербайджан усиливает участие в зеленом и цифровом развитии CARECБизнес
13:34
Гросси: МАГАТЭ намерено полностью возобновить инспекции в ИранеВ регионе
13:34
В Турции выявлена связанная с ОАЭ разведсетьВ регионе
13:25