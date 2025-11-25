Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Финансовая система МИД Азербайджана совершенствуется

    Финансы
    • 25 ноября, 2025
    • 13:00
    Начались работы по совершенствованию финансовой системы Министерства иностранных дел Азербайджана.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на источник в МИД.

    Согласно информации, система будет усовершенствована через платформу 1С.

    Работы будет выполнять компания Financial Chain Corporation. Ей будет выплачено около 81 тыс. манатов.

    МИД Азербайджана финансовая система
    Xarici İşlər Nazirliyinin maliyyə sistemi təkmilləşdirilir
    Azerbaijan's Foreign Ministry begins upgrade of financial system

