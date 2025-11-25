Xarici İşlər Nazirliyinin maliyyə sistemi təkmilləşdirilir
Maliyyə
- 25 noyabr, 2025
- 12:52
Xarici İşlər Nazirliyinin maliyyə sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində işlərə başlanılıb.
"Report" bu barədə nazirlikdəki mənbəyə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, sistem 1C platforması üzərindən təkmilləşdiriləcək. İşləri "Financial Chain Corporation" MMC həyata keçirəcək və təxminən 81 min manat haqq alacaq.
Son xəbərlər
13:49
Makron: Bir çox insanlar qorxur ki, Ukraynaya qoşun göndərəcəyikDigər ölkələr
13:46
Foto
Növbəti köç karvanı Təzəbinə kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:45
Qazaxıstan Azərbaycandan iki konteyner gəmisi almağı planlaşdırırBiznes
13:42
Azərbaycan və Pakistan qarşılıqlı investisiya axınlarının artırılmasını müzakirə edibBiznes
13:38
Ukrayna və ABŞ heyətləri sülh planının əsas şərtləri üzrə anlaşma əldə ediblərRegion
13:37
Təzəbinə sakini: Kənddə ziyarət etdiyim ilk yer şəhid qardaşımın məzarı olduDaxili siyasət
13:35
"Araz-Naxçıvan"ın vitse-prezidenti: "Benfika"ya böyükhesablı məğlubiyyət bir dərsdir"Futbol
13:35
"Baker Hughes": Mövcud yataqların işlənməsi yeni sahələrdən 15 % ucuz başa gəlirEnergetika
13:34
Foto