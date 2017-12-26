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    Финансирование Госагентства по обязательному медицинскому страхованию в Азербайджане сократилось на 33%

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Государственному агентству по обязательному медицинскому страхованию планируется выделить 16 051,2 тыс. манатов из государственного бюджета Азербайджана на 2018 год.

    Об этом сообщает Report, ссылаясь на указ президента Азербайджана о некоторых вопросах, связанных с применением закона "О Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год".

    Отметим, что в 2017 году Агентству было выделено 24 012,8 тыс. манатов. Это означает сокращение финансирования агентства в следующем году на 33% по сравнению с 2017 годом.

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