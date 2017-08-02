Finance Leasing продал облигации Atasigorta и PASHA Hayat Sigorta

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ ОАО Finance Leasing продал облигации 2 страховым компаниям и 16 физическим лицам в прошлом году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет лизинговой компании.

По данным, Finance Leasing продал 600 облигаций номиналом 500 манатов (на 300 тыс. манатов) ОАО Atasigorta, 200 облигаций номиналом 500 манатов (на 100 тыс. манатов) ОАО PASHA Hayat Sigorta, 1 227 облигаций номиналом 500 манатов (на 613,5 тыс. манатов) 16 физическим лицам.

Бездокументарные именные необеспеченные процентные облигации реализованы методом закрытой подписки на Бакинской фондовой бирже.