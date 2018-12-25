Агентство аграрных кредитов и развития призвало руководителей банков к сотрудничеству

Баку. 25 декабря REPORT.AZ/ Агентство аграрных кредитов и развития при министерстве сельского хозяйства провело встречу с главами банков страны.

Как сообщает Report, в ходе встречи председатель Агентства аграрных кредитов и развития Мирза Алиев ознакомил банкиров с "Порядком использования средств Агентства аграрных кредитов и развития при министерстве сельского хозяйства Азербайджанской Республики", утвержденным указом президента Ильхама Алиева.

Мирза Алиев отметил, что новые правила имеют ряд преимуществ как для фермеров, так и для поставщиков и банков.

"Новый порядок выдачи кредитов адаптирован к требованиям и возможностям фермеров. В частности, объем микро- и малых кредитов делает кредитование доступным для малых фермеров. К примеру, ранее выдавались микрокредиты до 1 000 манатов, и это было недостаточно для фермера. Сейчас лимит подняли до 5000 манатов. То же самое можно сказать и о малых кредитах, лимит по которым увеличен с 20 тыс. до 30 тыс. манатов", – сказал председатель агентства.

Новые правила также предоставляют выгодные условия для крупных производителей. Председатель агентства отметил преимущества покупки сельхозтехники в лизинг.

Мирза Алиев также призвал руководителей банков к сотрудничеству.