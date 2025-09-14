Ежегодный рост страховых рынков стран ОТГ составит 44-51%

Среднегодовой темп роста (Compound Annual Growth Rate - CAGR) страховых рынков стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ) до 2030 года составит 44-51%.

Как сообщает сотрудник Report из города Шуша, об этом заявил исполнительный директор Ассоциации страховщиков Азербайджана Эльмар Мирсалаев на I Ассамблее Страхового союза тюркского мира.

По его словам, основными индикаторами, обеспечивающими этот прогноз, являются системное формирование перестраховочных отношений, обмен опытом между рынками, организация кадрового и информационного потока, сотрудничество в области обучения и образования в сфере страхования, а также создание перестраховочного пула в рамках Страхового союза тюркского мира.

Э. Мирсалаев, касаясь результатов прошлого года, отметил, что на страховых рынках стран ОТГ наблюдалась серьезная динамика роста: в Азербайджане – 10,7%, в Казахстане – 41,38%, в Кыргызстане – 71,32%, в Турции – 72,5%, в Узбекистане – 21,22%.

По его словам, этот рост и созданные институциональные механизмы ускорят интеграцию страховых рынков тюркских государств и еще больше укрепят взаимное сотрудничество.