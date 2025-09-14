İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    TDT ölkələrinin sığorta bazarları ildə 44-51% artacaq

    Maliyyə
    • 14 sentyabr, 2025
    • 13:51
    TDT ölkələrinin sığorta bazarları ildə 44-51% artacaq

    Türk Dövlətləri Təşkilatına (TDT) üzv və müşahidəçi ölkələrin sığorta bazarlarının 2030-cu ilə qədər illik orta artım tempinin (Compound Annual Growth Rate - CAGR) 44–51 % aralığında olacağı proqnozlaşdırılır.

    "Report"un Şuşaya ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının icraçı direktoru Elmar Mirsalayev Türk Dünyası Sığorta Birliyinin ilk Assambleyasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu proqnozu təmin edən əsas indikatorlara təkrarsığorta münasibətlərinin sistemli formalaşdırılması, bazarlararası təcrübə mübadiləsi, kadr və məlumat axınının təşkili, sığorta sahəsində təlim-tədris əməkdaşlığı, həmçinin Türk Dünyası Sığorta Birliyi çərçivəsində təkrarsığorta hovuzunun yaradılması daxildir.

    E. Mirsalayev ötən ilin nəticələrinə də toxunaraq bildirib ki, TDT ölkələrinin sığorta bazarlarında ciddi dinamika müşahidə olunub: Azərbaycanda – 10,7 %,  Qazaxıstanda – 41,38 %, Qırğızıstanda – 71,32 %, Türkiyədə – 72,5 %, Özbəkistanda – 21,22 % artım olub.

    Onun sözlərinə görə, bu artım və qurulan institusional mexanizmlər türk dövlətləri arasında sığorta bazarlarının inteqrasiyasını sürətləndirəcək, qarşılıqlı əməkdaşlığı daha da gücləndirəcək.

    TDT Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyası elmar mirsalayev
    Ежегодный рост страховых рынков стран ОТГ составит 44-51%

    Son xəbərlər

    15:03
    Foto

    Rusiya Ordusu Ukraynanın Donetsk vilayətini atəşə tutub, ölənlər var

    Digər ölkələr
    14:49

    Azərbaycan və Türkiyə zəlzələ sığortasında təcrübə mübadiləsi aparacaq

    Maliyyə
    14:45
    Foto

    Azərbaycan Prezidenti Xocavənd rayonunun Sos kəndində olub

    Daxili siyasət
    14:41

    Azərbaycanın çimərlik futbolu üzrə millisi Avropa çempionatında 3-cü yeri tutub

    Komanda
    14:26

    İranın Təhlükəsizlik Şurası AEBA ilə yeni əməkdaşlıq sazişini təsdiqləyib

    Region
    14:15

    AMB: Azərbaycanda zəlzələ riskləri üçün sığorta modeli hazırlanıb

    Maliyyə
    14:08

    NTD amerikalı basketbolçunu transfer edib

    Fərdi
    14:04

    Türkdilli ölkələrdə təkrarsığortada alternativ məhsulların yaradılması təklif olunur

    Maliyyə
    14:00

    Kolumbiyada 5,5 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti