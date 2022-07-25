Ежегодные страховые платежи на душу населения в Азербайджане достигли 87 манатов

В прошлом году доля страховых платежей в общем валовом продукте (ВВП) Азербайджана (уровень пенетрации) составила 1%, а в ненефтяном ВВП - 1,8%.

В прошлом году доля страховых платежей в общем валовом продукте (ВВП) Азербайджана (уровень пенетрации) составила 1%, а в ненефтяном ВВП - 1,8%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на источник в правительстве.

"В 2021 году страховые платежи на душу населения в стране составили 87 манатов. Это на 37 манатов больше, чем в 2017 году", - отметил он.

"Уровень пенетрации в России составляет 1,4%, в Турции - 1,5%, в Грузии - 1,4%, в Казахстане - 0,7% и в Украине - 1,4%. В европейских странах уровень пенетрации выше. Потому что страховое покрытие в этих странах гораздо шире. В зависимости от стран этот показатель колеблется в пределах 6,9 - 9,4%", - добавил источник.

Кроме того, по его словам, за последние 5 лет ежегодный рост страхового сектора в Азербайджане составил 11%, в том числе страхование жизни увеличилось почти в 2 раза, а страхование Non life - на 6%.

В конце 2021 года в Азербайджане было 730 страховых агентов, 28 страховых брокеров.