Европейский банк реконструкции и развития увеличил свою долю в Unibank более чем в два раза

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ В списке акционеров Unibank произошли изменения. Европейский банк реконструкции и развития, являясь акционером ОАО КБ Unibank выкупил у другого акционера банка - Германского общества инвестиций и развития – DEG, все предоставляющие право голоса, простые именные бездокументарные акции банка.

В соответствии с вышеуказанной сделкой, оформленной 17 мая 2018 года Открытым акционерным обществом «Инвестиционная компания «Unicapital», Национальный депозитарный центр Азербайджана 3 июля 2018 года произвел регистрацию перехода прав владения на эти акции, и в результате Европейский банк реконструкции и развития увеличил свою долю в капитале банка с 18,4865 % до 44,4748% и в настоящий момент является собственником 20,551,010 акций банка.

Unibank более 25 лет функционирует в банковском секторе страны. В настоящее время, Unibank, обладая обширной филиальной сетью, обслуживает более миллиона клиентов на территории республики. Банк, постоянно отличающийся новыми и выгодными продуктами, продолжает динамично развиваться в соответствии своей стратегии в области кредитования малого и среднего бизнеса, выдачи потребительских и микро кредитов, а также некредитных продуктов. Банк, стабильно развивающийся с начала года, входит в первую десятку среди банков страны по объему кредитного и депозитного портфелей. Unibank завершил второй квартал 2018-го года с прибылью примерно на 15 миллионов манат.