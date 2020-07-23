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Европейские рынки акций снизились

Европейские рынки акций снизились Это связано с опасениями распространения инфекции COVID-19, в особенности в США, которые перевешивают оптимизм по поводу согласования антикризисного плана Евросоюза
Финансы
23 июля 2020 г. 12:51
Европейские рынки акций снизились

Фондовые индексы стран Западной Европы снизились по итогам торгов в среду после роста накануне.   

Как передает Report со ссылкой на CNBC, опасения, связанные с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции COVID-19, в особенности в США, перевешивают оптимизм по поводу согласования антикризисного плана Евросоюза.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,87% и составил 373,44 пункта. Британский индикатор FTSE 100 снизился на 1%, германский DAX – на 0,51%, французский CAC 40 – на 1,32%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 0,60% и 1,39% соответственно.

Накануне европейские рынки выросли на фоне новостей о том, что лидеры стран ЕС после четырех дней переговоров достигли соглашения по плану восстановления экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, и бюджету Евросоюза на 2021-2027 годы. "Бюджет на ближайшие семь лет составит 1,07 трлн евро, и мы решили мобилизовать 750 млрд евро, чтобы поддержать возможности экономического восстановления", – сказал председатель Европейского совета Шарль Мишель на итоговой пресс-конференции утром во вторник.

Однако снижение котировок акций в среду свидетельствует о том, что опасения, связанные с пандемией, вновь вышли на первый план. Кризис с коронавирусом в США, вероятно, усугубится еще больше, прежде чем обстановка станет улучшаться, заявил американский президент Дональд Трамп.

"К сожалению, возможно, (в стране) станет еще хуже до того, как будет улучшение", – сказал он на брифинге в Белом доме. При этом президент констатировал, что в одних районах страны с эпидемиологическим кризисом справляются лучше, чем в других. Дополнительное давление на рынки оказывает обострение напряженности в отношениях США и Китая. Власти США в среду распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас). Пекин пригрозил ответить на эти действия американской стороны.

Акции британской сети магазинов товаров для дома Kingfisher Plc подскочили на 14,6%, оказавшись в лидерах роста среди компонентов Stoxx Europe 600. Компания сообщила, что ожидает роста доналоговой прибыли в первом полугодии на фоне увеличения продаж во втором финансовом квартале и сокращения расходов. В лидерах падения оказались бумаги британской инжиниринговой компании Melrose Industries Plc, цена которых рухнула на 14,2%. Компания зафиксировала убыток во II квартале и предупредила о сокращении рабочих на фоне падения продаж. Бумаги норвежской медиагруппы Schibsted ASA подешевели на 2%. Как стало известно накануне, eBay Inc. (SPB: EBAY), одна из крупнейших в мире онлайн-площадок, договорилась о продаже бизнеса рубричной рекламы Adevinta, контрольный пакет акций которой принадлежит Schibsted.

 

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