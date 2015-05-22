​Евро подорожало, золото подешевело

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ 21 мая на американском фондовом рынке индекс Dow Jones повысился на 0,0001% и составил 18 285,74 пунктов, индекс S&P 500 - на 0,23% - до 2 130,82 пунктов, а Nasdaq вырос на 0,38% - до 5 090,79 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 повысился на 0,09% - до 7 013,47 пунктов, Германский DAX- на 0,14% - до 11 864,59 пунктов, французский индекс CAC-40 вырос на 0,26% - до 5 146,70 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота снизилась на 0,41% и составила 1 206,20 долларов, курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1132 (+0,07%).