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Евро подешевело к доллару перед выходом статистики по инфляции в еврозоне

Евро подешевело к доллару перед выходом статистики по инфляции в еврозоне Курс евро к доллару в четверг утром снизился.
Финансы
17 ноября 2022 г. 09:06
Евро подешевело к доллару перед выходом статистики по инфляции в еврозоне

Курс евро к доллару в четверг утром снизился.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Рынки ожидают публикации данных по инфляции в еврозоне, также продолжая оценивать перспективы монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Курс евро к доллару снижался до 1,0377 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0392 доллара, курс доллара к йене вырос до 139,56 иены со 139,55 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) увеличился на 0,28%, до 106,58 пункта.

Позднее в четверг будет обнародована окончательная оценка инфляции в еврозоне в октябре. Рынки полагают, что годовой показатель будет подтвержден на рекордном уровне предварительной оценки в 10,7%.

В то же время инвесторы продолжают оценивать дальнейшие действия ФРС по ставке. По данным CME Group, 85% аналитиков прогнозируют повышение ставки в декабре на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых. Таким образом, эксперты ждут замедления темпов повышения ставки после нескольких увеличений на 75 базисных пунктов подряд.

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Версия на английском языке Euro drops to dollar ahead of release of statistics on inflation in eurozone

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