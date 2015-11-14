​Евро подешевел

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ 13 ноября на американском фондовом рынке индекс Dow Jones снизился на 1,16% и составил 17 245,24 пунктов, индекс S&P 500 - на 1,12% - до 2 023,04 пунктов, Nasdaq снизился на 1,54% - до 4 927,88 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 снизился на 0,98% - до 6 118,28 пунктов, французский индекс CAC-40 - на 1,00% - до 4 807,95 пунктов, германский DAX - на 0,69% - до 10 708,40 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота выросла на 0,22% и составила 1 083,40 долларов.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,0773 (-0,38%).